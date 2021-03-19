印度對女性的輕視根深蒂固，該國北部的北阿坎德邦（Uttarakhand）首長拉瓦特（Tirath Singh Rawat）宣稱，女性不應穿露出膝頭的爛牛仔褲，因為這會為兒童樹立壞榜樣，結果大量女網民分享穿上「爛牛」的相片反擊。

拉瓦特日前出席一個反濫用藥物的論壇時，發表女性不應穿爛牛的言論。他說：「露出膝頭、穿著爛牛仔褲和打扮得像個有錢小孩，這是現在被灌輸的價值......女孩竟在露出膝頭，這樣好嗎？當西方世界在學習我們，做瑜珈，好好地遮蔽其身體，但我們走向裸體。」

他續指，曾經有一位營運非牟利組織的女士，在跟他會面時穿上爛牛仔褲。拉瓦特不滿地說：「如果這種女性走出社會，跟其他人見面和解決問題，這對社會對我們的孩子會帶來甚麼訊息？這一切是由家開始，我們做甚麼孩子便會模仿，如果他在家獲培育正確文化，無論他變成多時髦，他永遠不會失敗。」

引起全球貼爛牛照反擊

不過，這番言論廣傳後，引起全球大量女網民不滿，大舉在社交網站貼出自己穿著爛牛仔褲的照片，並加上「#rippedjeans」和「#RippedJeansTwitter」的標籤。有網民直言：「爛牛仔褲很酷，這教導我們穿著遺棄的（衣物），以及不必擔心旁人目光。需要修補的是狹隘的腦袋，而不是牛仔褲。」亦有人表示「一張相片勝過千言萬語」。

澳洲新聞網站news.com.au

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