美國國務卿布林肯及白宮國家安全顧問沙利文，在美國時間周四於阿拉斯加會晤中共政治局委員楊潔篪及中國外長王毅。除了政治上的角力及傳統議題外，民間到底如何看中美關係？英國廣播公司（BBC）訪問6名美國及中國青年就此暢所欲言，有中國青年坦言就似「無法挽回婚姻的夫婦」難以修補，但亦有人相信兩國仍是夥伴，他們亦透露對對方國策的欣賞和不滿，例如有廣東男坦言嚮往美國的政治體制有彈性容許「自我糾正」，有曾讀孔子學院上中文課的女學生則喜歡中國槍管政策，當然，美國青年也不滿中國人權及以謊言掩蓋暴行，認為與中國任何合作也有極大疑慮，但他們普遍對中國人不反感，甚至敬佩牆內的中國人的堅毅，希望中國人終有一天可脫離不人道的暴政。

BBC訪問的6名青年中，3人來自美國，2人來自中國，另1人則是從中國前往美國的移民。6人都被問及相同問題，分別是「你認為中國/美國是對手還是潛在夥伴？」、「你認為兩國在哪些方面可合作？」、「你認為中國/美國有甚麼東西值得欣賞，而本國是沒有的？」

共和黨兩人齊轟中共威脅 反人權兼對外擴張

3名受訪的美國人政治立場處於3個不同光譜，來自北卡羅來納州的23歲女子福爾蒂（Peyton Forte）支持民主黨左翼進步派；伊利諾州22歲女子卡利茲（Gabrielle Kalisz）過往是共和黨人，但在去年大選投票給民主黨的拜登；紐約州的22歲男子蒙塔爾沃（Gabriel Montalvo）則是活躍的共和黨人。

在3名美國青年中，卡利茲和蒙塔爾沃都認為中國是美國的威脅，其中卡利茲表示中國共產黨犯下連串侵犯人權的暴行、破壞對香港的承諾、加劇南海緊張局勢、隱瞞武漢肺炎疫情，表現毫不尊重美國，美國不能對此視若無睹並繼續與中國交朋友。蒙塔爾沃則指出中共在南海填海造島、擴張軍力，對台灣和各鄰國的擴張傾向亦日益增長，直指中共政府是威脅。

高中時曾加入孔子學院、並修讀5年中文的福爾蒂則坦言她個人對中國沒有強烈感覺，原因是「不認為中國或中國人對我做了些甚麼」，但她理解美國政府和大部分國民把中國視為對手，原因是中國威脅美國的經濟實力，中美之間的意識形態亦不同，部分人也可能歧視亞裔人士。

盼中國人可脫離暴政 「在專制下堅持不懈」

對於美中合作的前景，福爾蒂希望美國與中國可合力推動減少碳排放、開發再生能源，亦應共同打擊疫情，至於貿易問題，她則坦言沒有意見。福爾蒂又指中國的槍械管制政策值得美國學習，更表示中國「把大部分政府預算用於教育和社會福利，而不是軍費」令她很佩服。

卡利茲同樣認為美國在某些合符兩國共同利益的議題上，有空間與華合作，她以北韓無核化為例，指美國和中國均不應向別國提供核原料。卡利茲特別提到中國和台灣人民爭取自由和機會的強烈慾望，值得美國和世人學習，形容中國人民在專制統治下堅持不懈，希望他們終有一天可脫離不人道的暴政。

蒙塔爾沃對美中關係則悲觀得多，形容美中「合作」空間只剩讓美國企業撤出中國一途，批評美企在華設廠是剝削中國人，亦打擊美國就業。蒙塔爾沃又語帶嘲諷地指，中國相對於美國的長處是「對其行動逃避責任的能力」，不滿拜登政府和美國主流傳媒隱瞞中國屠殺維吾爾人，又指中國隱瞞疫情，更以社會信用系統侵犯國民私隱。

廣東青年讚平權運動如自我反思

至於另一端的中國，兩名受訪的中國青年同樣有不同意見，來自廣東的曾家俊（譯音）對美國態度較為溫和，指美國與中國無論在短期或長期均是夥伴關係，中國可從美國進口技術，並與矽谷企業合作，美國亦可協助中國企業拓展海外市場。曾家俊亦認為中美可在能源及環保議題合作，形容兩國需共同努力，讓地球可持續發展。

27歲的曾家俊對美國的政治體制讚譽有加，形容美國政制有能力自我修正，他以前總統特朗普為例，形容過去4年是美國的「壓力測試」，但美國仍能生存，近期美國國內爭取平權的運動，亦顯示當地社會繼續自我反思和進步。剛從中國科企辭職的曾家俊也羨慕美國人在工作與生活間的平衡，透露中國科企工作壓力極大、要求亦極高，計劃今年秋季到美國深造電腦科學。

曾留學英國、法國和愛爾蘭再「海歸」的25歲上海人趙小歐（譯音）則對中美關係較悲觀，指兩地人民對對方的負面態度已超出臨界點，他形容「很多人說中美關係像婚姻，在我看來這段婚姻已無法挽回了」。不過他以婚姻作比喻，指中美仍可在疫情和氣矢問題合作，「就像離婚的夫婦仍會共同撫養小孩一樣」。

趙小歐形容美國沒有東西值得中國借鏡，「上海與三藩市一樣有很多文化和商品」，但承認美國比中國文化更多元，生活壓力也較小。

移民美國華人：美多元文化最可貴

9年前由中國移居美國的Martin Liu表示，中國過往美國學習很多東西，美國對華敵意亦不算很強，認為美國仍是中國的夥伴，不過他坦言這只是基於目前狀況下的評估，「假如是特朗普年代，我可能會給出不同答案」。Martin Liu承認，若期望中美能在某些「存在明顯分歧」的議題上合作是不切實際，但兩國仍可一同應對氣候變化等關乎人類存亡的危機。

Martin Liu認為美國相對於中國的最大優勢是文化多元，形容美國是文化熔爐，「你可以找到世上各地的很多種文化」，中國文化則單一得多。不過Martin Liu指特朗普執政期間，大幅損害美國對外開放的特點，對此表示憂慮。

英國廣播公司

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