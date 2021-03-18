（北美通訊）過去四年積極批評時任美國總統特朗普的有線電視新聞網（CNN），在特朗普卸任後，收視率暴跌34%，每日平均觀眾由過去的250萬人，大跌至110萬人；晚上黃金時段的主要年齡層觀眾流失率更高達47%，分析指與特朗普曝光率減少有關。

霍士新聞報道，去年大選後第二日（11月4日）到今年拜登宣誓就職總統當日（1月20日），CNN平均每日有170萬名收看觀眾，晚上8時至11時的黃金時段，平均觀眾多達250萬人。而去年12月28日至今年1月20日，即特朗普支持者闖入國會期間發生的相關新聞，CNN平均每日收看人數更增加至220萬人，黃金時段觀眾增至310萬人。

不過，在拜登就職後第二日（1月21日）起至3月15日，CNN觀眾開始嚴重流失，平均每日僅110萬人收看，與去年11月4日至今年1月20日的比較，收視下跌超過34%。晚上黃金時段的觀眾亦急跌至160萬人，跌幅達36%；若只計算25歲至54歲的主要年齡層觀眾，流失率更高達47%。

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