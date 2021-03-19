來自英國的阿斯利康（AstraZeneca）疫苗獲歐洲藥品管理局（EMA）轄下安全委員會裁定「安全有效」，與增加血栓風險無關，英國首相約翰遜亦對阿斯利康疫苗投下信心一票，宣佈周五會親身接種阿斯利康疫苗。而德國、法國、意大利、西班牙、荷蘭等歐洲國家也陸續宣佈恢復使用阿斯利康疫苗。美國亦向加拿大和墨西哥提供阿斯利康疫苗，但被指是換取墨西哥幫助減緩邊境難民問題。

首相約翰遜形容：「牛津疫苗（即阿斯利康疫苗）及輝瑞疫苗都很安全，唯一不安全是感染武漢肺炎。」而他會在周五注射疫苗，「我接種的中心是注射首劑牛津-阿斯利康疫苗」。

法國同日會恢復使用阿斯利康疫苗，總理卡斯泰（Jean Castex）同樣在周五打針，「展示我們對它（疫苗）有十足信心」。德國及意大利也決定在周五恢復為民眾注射阿斯利康疫苗，荷蘭、西班牙、葡萄牙、拉脫維亞、斯洛文尼亞和保加利亞等歐洲國家，亦會再次提供阿斯利康疫苗。

EMA主席：阿斯利康疫苗好處大於風險

歐洲藥品管理局（EMA）主席庫克（Emer Cooke）表示，科學家調查發現疫苗與導致血栓沒有關係，「疫苗對保護人們應對武漢肺炎，好處比可能的風險大」。她又說：「若果是我，我明天便去接種。」

世衞預定周五公佈對阿斯利康疫苗的安全性評估。英國藥品與保健產品管理局（MHRA）周四表示，未有證據表明阿斯利康疫苗會導致血栓塞，「現時證據未能證明靜脈血栓塞（venous thromboembolism）是由阿斯利康疫苗引致」，但MHRA正調查5宗罕見及特別的腦靜脈竇血栓塞（sinus vein thrombosis）及血小板減少症（thrombocytopenia）同時發生個案。

不過，並非所有國家都已釋除疑慮，包括瑞典與挪威表示，他們還未準備好恢復使用阿斯利康疫苗，堅持需要時間完成自家對疫苗的評估。

拜登向墨提供疫苗 換取阻止難民湧入

美國方面，總統拜登宣佈政府比原定計劃提前數周，達到注射1億劑疫苗的目標，他說：「我很自豪地宣佈，明天到我任內第58天，我們將實現為美國人注射1億劑疫苗的目標。」但他強調目前只是「樂觀而不是放鬆的時刻」。

白宮周四表示，當局將向加拿大及墨西哥提供阿斯利康疫苗，國務院發言人普薩基（Jen Psaki）確認會向墨西哥提供250萬劑疫苗，並向加拿大提供150萬劑疫苗，但未有透露時間表。

不過，美國至今尚未正式批准使用阿斯利康疫苗，而《紐約時報》引述知情人士指，總統拜登目前正為美國20年來最嚴重的邊境難民問題困擾，並曾經詢問墨西哥能否幫助紓緩邊境壓力，於是以供過於求的疫苗換取墨西哥幫忙。

英國《泰晤士報》／法新社／中央社／《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！