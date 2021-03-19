緬甸軍事政變引發的全國示威持續逾一個半月，被指背後支持緬甸軍方的中國近日成為部分人的目標，仰光多間中資工廠被縱火及破壞。事件不止反映中緬之間的複雜關係，專家亦憂慮緬甸民間的反中情緒，將禍及在緬甸早已落地生根的華裔商人，部分仰光居民則質疑根本不是示威者縱火。

仰光西部市郊的萊達雅等多地早前有人破壞中資工廠，中國傳媒表示多達32間工廠受影響，經濟損失達2.4億人民幣（約2.86億港元）。中國央視旗下英文頻道中國環球電視網（CGTN）早前在評論節目上，表明中國不容許國家利益受侵犯，揚言一旦緬甸政府無法控制亂局，中國或會被迫採取更強烈行動，維護中方利益。

工廠守衞森嚴 居民質疑軍方燒廠嫁禍

不過，緬甸互聯網通訊受限制，加上傳媒採訪困難，外國至今對仰光工廠受破壞的實際情況了解有限。不少示威者否認他們襲擊中國工廠，反指是軍方嫁禍，目的是以此為藉口戒嚴，亦有萊達雅地區居民指，實際被破壞的工廠只有數間。

當地居民又披露更多工廠起火時的情況，指其中一間被破壞的中資企業興佳鞋業旗下鞋廠，是在軍方槍殺5名工人後起火，但形容工廠守衞森嚴，理論上不易遭工人縱火。居民山芒（San Maung）表示，當時確有人高叫要燒掉中資工廠，「但沒有人真的行動，因為這些工廠很難進入，也有很多居民工作」，形容假如示威者有意攻擊中國工廠，「第一天早已這樣做」。

中國使館fb遭洗版 被斥對死者無動於衷

中國駐緬甸大使館事後指，多間中國工廠「遭不法分子打砸搶燒」，要求緬方制止「一切暴力行為」及查處肇事者，引起緬甸人不滿。大批網民紛紛到中國駐緬大使館的facebook專頁「洗版」，斥中國對在示威中死去的緬甸人無動於衷。

美聯社引述分析指，中緬關係倒退並非首次，早在1960年代文革時，緬甸已發生持續數年的反中衝突，緬甸其後遭聯合國制裁才變得依賴中國。緬甸顧問公司Pegu Partners專家迪利丹孟（Thiri Thant Mon）表示，緬甸的反中情緒令人感到憂慮，直言緬甸不少華商是在當地土生土長，形容任何形式的種族緊張局面均讓人擔憂。

美聯社

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