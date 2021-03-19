早於上世紀60年代前往香港訪問難民、探討中國刑事程序的著名法學家兼「中國通」孔傑榮（Jerome Cohen），年逾90歲高齡仍相當關心香港。他接受《蘋果》專訪，分析拜登上任後的對華政策，特別指出華為案是「燙手山芋」，白宮應速戰速決。對於習近平高壓治港，一直堅信法治及公義的孔傑榮更多次以「荒謬」、「橫蠻」、「恥辱」、「醜聞 」，來形容中共踐踏香港法治的行為。

紐約特約記者：湯浩然

因疫情關係，已達耄耋之年的紐約大學法學院退休教授孔傑榮，為安全起見，只讓記者透過視像會議訪問，但無阻他對中共「發炮」。記者問到，對於「國安法」通過後，香港政府大舉搜捕異見人士，對此有何看法。孔傑榮透露，他曾細閱香港高院拒絕黎智英保釋的判詞，質疑法官彭寶琴「怎可以只把法律條文中保釋的條件搬字過紙，判詞沒有解釋不批準（保釋）的理由」；另一方面，他認為港府控告民主派47人，開了很壞先例，痛斥「參加初選的47人只是行使《基本法》賦予權利，竟被起訴實在令人震驚」，反問「為何只有一位法官負責47人審訊，難道中共只對一個法官有信心嗎？」

眼見香港在教育、媒體等各方面被扭曲打壓，對香港有深厚感情的孔傑榮坦言，在可見的未來，香港會很灰暗，「這不是香港之死，而是自由社會的終結」；他解釋，經濟層面上「香港不會死」，只是與上海、北京等「有限度」國際營商城巿看齊。長遠而言，他相信「習近平獨裁不會永續」，中國的發展會像鐘擺般物極必反，「習近平讓世界對中國有所質疑，正正成了中國發展的絆腳石」。

對於美國應否庇護、接收港人，孔傑榮主張拜登政府「打開大門歡迎有意到美國的香港人」，也不應只是原則上開放，而是著手改善移民法案，協助無法負擔移民的香港人，因美國終會受惠於香港人才，也對其他西方國家起帶頭作用。

至於制裁中港官員會否起阻嚇作用，孔傑榮坦言，《馬格尼茨權問責法》限制在於不能真正制裁習近平，但「當多國同時接收數以十萬計港人，是對習近平專政的直接還擊」；他預計中共或「出招」限制港人出境，但此舉足以對習近平政權造成尷尬。

正值美中兩國高層在阿拉斯加州「破冰」會面之際，孔傑榮說，他樂見拜登的對華政策較謹慎，不會「如特朗普般，把所有議題用作經濟利益的談判籌碼」，他分析指，「平衡的對華政策比極端（政策）困難」，但相信白宮專家有能力作出好的長遠決策。

他特別指出，華為案屬美國政府當務之急，司法部應盡快決定是否引渡華為太子女孟晚舟；他批評「孟晚舟在加拿大保釋生活過得不錯，相反，被中國當成外交人質的『兩個Michael』卻無辜被關押已經兩年，實在不公義」，斥責中國政府違反國際法及人權，要求拜登盡快解決事件，而加拿大緩慢的司法程序也應記一過。

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