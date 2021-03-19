（北美通訊）一個總部設於多倫多、受到加拿大政府資助的華人社區組織，近期發聲明譴責國會有關新疆種族滅絕的動議，被懷疑與北京大外宣有關連。另一邊廂，其他爭取中國人權的加拿大組織，未有任何一個獲得政府資助。保守黨外交政策評論員莊文浩（Michael Chong）批評杜魯多政府做法，強調加拿大不應資助中國喉舌。

《國家郵報》報道，獲杜魯多政府禮遇的組織名為加拿大華人同鄉會聯合總會（Council of Newcomer Organization）。組織最近在網上發表聲明，和應北京對加拿大國會的批評，指下議院日前通過認定中國對新疆維吾爾族人的行為構成種族滅絕的動議，是基於一些加拿大政客對中國的「無知和偏見」，並會對雙邊關係造成「深遠」的損害。

這個聲稱「非政治」組織，由前自由黨國會議員譚耕（Geng Tan）等人創辦。他們對上一次發表聲明是在2019年8月，對香港反修例運動作出嚴厲批評，並暗示抗爭者勾結外國勢力。7個月後，即2020年3月，組織以一項老年人受虐計劃，獲得加拿大就業與社會發展部（ESDC）的2.5萬加元撥款。《國家郵報》指出，多年來，組織得到的聯邦資金超過16萬加元。

關注新疆狀況的維吾爾人權益倡導項目（Uyghur Rights Advocacy Project）執行董事托蒂（Mehmet Tohti）指出，相比之下，以他所知未有任何一個爭取中國人權的加拿大組織，得到過聯邦資金。以他的組織為例，只能靠他個人積蓄、外界捐款和美國國會資助的國家民主基金會（National Endowment for Democracy）的補貼，來維持運作。

對於加拿大華人同鄉會聯合總會獲得聯邦政府特別眷顧，托蒂表示令人震驚。「他們是否做中共的應聲蟲，是他們的表達意見自由，但問題是他們不能用公帑這樣做。為甚麼要用我辛苦交的稅來支持他們的大外宣？」

本身是港人移民第二代的莊文浩認同，受聯邦政府資助的組織享有言論自由，可以批評任何人包括國會。但證據表明，該組織正充當外交使團代理人，加拿大不應為中國喉舌提供資助。

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