東京奧運距離揭幕只餘四個月，東京奧組委繼上月主席森喜朗因「女性太多話」言論而辭職後，創意總監如今又陣前易帥。負責籌劃開幕與閉幕儀式的創意總監佐佐木宏，被揭發提出由大碼藝人渡邊直美扮演「奧運豬」，引發譁然，昨天道歉並且辭職。

前晚傳媒揭露佐佐木宏一年前作出有關提議後，佐佐木宏昨天一早透過東京奧組委發聲明，為失言道歉並宣佈辭職。他承認想法和言論表達「非常不當」，明白他的提議對渡邊直美是「極大的侮辱」，對此「深感懊悔」，「誠摯向（渡邊）和對這類內容感到不舒服的人道歉 」。

女組員不滿 男同事嚴斥

東京奧組委其後開記者會，宣佈接受佐佐木宏辭職。東京奧組委主席橋本聖子表示，佐佐木宏的言論令她震驚，強調東京奧組委極之重視性別平等，今次事件「不該發生」。

《週刊文春》前晚爆料指，去年3月，佐佐木宏在通訊軟件的群組中，向奧運開幕儀式創作小組的成員提出構想，主張邀重磅的渡邊直美在奧運會開幕儀式中，戴上豬耳扮豬亮相，飾演「奧運豬」（Olympig，Olympic諧音）的角色。雜誌更引述佐佐木宏說，他經常會不經意吐出冷笑話，當日他就想到「若渡邊穿上可愛的粉紅色服裝、伸出舌頭的模樣，會很可愛」。不過立即被男同事嚴厲斥責，他立即撤回想法。

渡邊：對自己體形感幸福

據雜誌社取得的對話截圖，佐佐木宏當日發出的訊息包括「（豬符號）=渡邊直美，變身的部份要如何表現得可愛呢」、「從天而降的奧林pig=渡邊直美」等等。報道指女組員對佐佐木宏的提議非常不滿，直言如此講別人外表「感覺很不好」；其他男組員甚至說「糟糕到令人昏倒」。

渡邊直美昨天透過事務所回應事件，直言佐佐木宏的說話令她驚訝，她本人「對自己的體形感到幸福」，希望世人能「尊重彼此的個性和想法」。

東京都知事小池百合子也批評佐佐木宏的言論「非常失禮」，同時指出東奧開幕儀式的籌劃工作，必須按實質的構想繼續進行，因為已沒有時間和金錢可以浪費。橋本聖子亦表明，會盡快任命接替佐佐木宏的人選，但強調新任的創意總監時間不多，勢必要大致沿用佐佐木宏的構思，沒有太多發揮空間。新任總監將負責東京奧運和殘奧開幕及閉幕共四場儀式。

橋本聖子並表示，已跟負責東京奧運協調工作的國際奧委會副主席之一科茨（John Coates）通話，交代事件。早前森喜朗蔑視女性言論令東京奧運蒙污，接棒的橋本聖子任務之一正是要替這場盛事洗去污名，但再次爆出侮辱言論風波，有不願具名的東京奧組委成員指出：「這已不是性別歧視問題，而是人權問題了。」

日本共同網