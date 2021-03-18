美國亞特蘭大周二發生連環槍擊案，造成8人死亡，死者大部分是亞裔女子。儘管未有迹象顯示兇徒行兇時有種族動機，但美國專家分析指，眾多亞裔女性遇害並非偶然，其實早在戰時，美國軍人因經常在亞洲嫖妓而經常視亞裔女為淫賤妓女，這種刻板印象更隨電影加深，揭示亞裔女性長期被物化為性幻想對象的風氣，導致她們經常淪為性暴力受害者。

亞裔女與賣淫劃等號

團體「美國亞裔女權組織」聯合創辦人、美國紐約大學博士生郭舒彤（Rachel Sue-Tung Kuo，譯音）指出，美國社會長期認為亞裔女性有異國風情，在順從的同時具有性慾，這觀念更植根於法律和政策之上。例如早在《排華法案》通過前的1875年，美國便已通過《佩奇法案》，阻止涉及賣淫的女性移民美國，執行時卻把所有亞裔女性均拒諸門外，變相把亞裔女性視為妓女。

另外，美軍在美菲戰爭、太平洋戰爭及越戰等牽涉亞太地區的戰爭中，亦在戰場一帶嫖妓，導致美國人對亞裔女性的偏見更深，這印象亦不斷透過電影重現，部分電影更把亞裔妓女描繪成性慾旺盛的女子。郭舒彤指，以上印象成為美國部分人對亞裔女性施行性暴力的藉口。

經濟因素也導致亞裔女性常遭美國人輕視，郭舒彤指，亞裔女性在美國常被視為廉價勞工，武漢肺炎疫情打擊服務業，更令不少亞裔女子從事的款待、餐飲和理髮等行業受重創。團體「亞裔艾國人公義倡導」的阮菲（Phi Nguyen，譯音）形容，周二遇害的女性反映從事基層工作的亞裔女子，正受厭女情緒及結構性暴力與疫情的雙重影響。

「龍女」等物化形象深入民心

加州大學柏克萊分校族群研究系教授Catherine Ceniza Choy稱，亞裔女性由一個多世紀前開始移居美國起，已持續遭暴力及性騷擾，強調美國社會不應否定亞裔美國人經歷的種族暴力史。當地團體「性別暴力亞太研究所」去年一項調查發現，21%至55%受訪亞裔女性曾經歷性侵或性騷擾。

美國「全國亞太女性論壇」執行董事蔡宋妍（Sung Yeon Choimorrow）指，亞裔女性往往被描繪為「龍女」、「蓮花」等具性幻想的形象，被視為順從而具吸引力，且被侵犯時不會反抗，形容「白人女性不會明白我們遇上的性別主義與性騷擾跟她們有何不同」，這次亞特蘭大槍擊案再次反映這些過時思想仍未消失。

蔡宋妍形容，物化亞裔女性的風氣非常危險和可怕，使性暴力的責任被推卸至女性身上，亦加劇對女性的負面情感。她形容部分人對亞裔女性的錯誤觀念，如同「她因穿短裙而被強姦是活該」的思想一樣，呼籲社會領袖開腔反對暴力。

美國有線新聞網絡/美國全國廣播公司

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