北韓周五宣佈跟馬來西亞斷交，原因是大馬法院裁定把北韓公民文哲明（Mun Chol Myong，音譯）引渡到美國。文哲明被指控違反聯合國禁令，由新加坡偷運奢侈品到北韓。

北韓外務省發聲明指，文哲明涉及的指控全屬「我們國家頭號敵人」美國「精心策劃和徹底的陰謀」，美國將會「付出應有代價」，同時表示跟馬來西亞斷絕關係，因為大馬「屈服於美國壓力，對北韓實施重大敵對行為」。

將被引渡的北韓公民文哲明，曾在新加坡工作，2008年搬到大馬，在當地生活超過10年，至2019年5月被捕。他被指在新加坡利用空殼公司，偽造虛假文件避過聯合國禁令，將奢侈品運往北韓。當美國在2019年向馬來西亞提出引渡時，他立即被當局拘捕。

文哲明後來提出上訴，聲稱他是「帶有政治動機」引渡要求的受害者，目的只向北韓核計劃施壓。然而大馬法院本月較早時間駁回文哲明申述，裁定他可被引渡。

金正男被殺 埋斷交伏線

北韓和馬來西亞於1973年建交，但2017年成為兩國關係的轉捩點，北韓領袖金正恩同父異母的哥哥金正男在馬來西亞吉隆坡國際機場遭刺殺，據指是兩名已跟四名北韓人串通的婦女向他下毒，事後四名北韓人逃離馬來西亞。

雖然馬來西亞從未正式指控北韓有參與事件，但兩國關係已因此迅速轉差，馬來西亞更宣佈驅逐北韓駐大馬大使姜哲，以及取消對北韓公民的免簽證待遇，北韓則禁止在北韓境內的大馬公民離開，雙方經協商後才可重獲出境。

美聯社

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