美國總統拜登上任後首次中美高層會談在美國阿拉斯加安克雷奇（Anchorage）展開。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指中國的舉動「威脅」全球穩定，美國誓將鞏固以法規為本的秩序。而中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪則指美國鼓動一些國家攻擊中國和濫用國家安全概念威脅國際貿易，又重申新疆、香港和台灣是中國不可分割的領土。

布林肯在開場聲明中說，美方將討論對中國在新疆、香港和台灣的行動，以及對美國進行網絡攻擊及對盟友進行經濟脅迫的「深切關注」。

美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與中國外交部長王毅亦有出席會談。沙利文說，美國不希望與中國衝突，還歡迎與中國競爭，但會維護原則和支持盟友。

楊潔篪反擊美方開場聲明時，指摘美國利用軍力和財政優勢壓迫其他國家，又濫用國家安全概念威脅國際貿易。他表示新疆、香港和台灣是中國不可分割的領土，中國堅決反對美國干預其內政，將採取強硬行動回應。楊潔篪說，美國的人權記錄差劣，非裔美國人被「屠殺」，又表示中美兩國應各自處理自己的事。

他又促請美國放棄冷戰思維和鬥爭，他說：「我們看待中美關係就如習近平主席曾說，我們有望沒有對抗、沒有衝突、互相尊重和雙贏合作。」

外長王毅說，中國代表團是應美國邀請前來安克雷奇，若美方宣佈對中國實施新制裁，實非待客之道。

中美雙方在今次會談中同意的事項看來非常少，就算是會談的性質也成為爭拗點。中國堅持今次會談是兩國多年來的雙邊溝通機制「戰略對話」，美國則不同意，表示這只是一次過的會議。

路透社/法新社

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