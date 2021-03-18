英國國民保健服務（NHS）前日警告下月起一連四周疫苗供應會大減，50歲以下人士需等候更久方可注射第一針武肺疫苗。疫苗中心獲通知應暫停接受下月起的新預約。

地區衞生官員獲告知，預期由本月29日起「每周獲藥廠供應的疫苗會大減」。疫苗中心獲指示除非有特殊情況，否則應集中為優先群組打疫苗，並在下月停止為50歲以下而不屬優先群組人士接種疫苗。56歲的首相約翰遜指已獲通知可接種疫苗，「我必定會打阿斯利康疫苗」。

料5月回升 稱與歐盟無關

衞生大臣夏國賢回應指，疫苗供應「向來充滿變化」，NHS的警告是預期之內，又指歐盟的供應商「正履行合約責任，我們期望一切按合約進行」，又指全國所有50歲以上和優先群組人士仍有望於下月中前注射第一針，又指所有成人可於7月底前獲打首針。房屋大臣鄭偉褀指疫苗供應5月起將回升，有信心不會落後於原定目標。

政府消息強調早已預料到供應問題，並在制訂目標進度時已考慮相關因素；又指供應與生產進度有關，並非與歐盟不和有關。保守黨議員擔心目前安排會使封鎖措施持續更久。

據了解縮減供應的是阿斯利康。阿斯利康前晚回應指「英國的供應鏈沒有任何阻滯，出貨進度不受影響」。輝瑞同樣否認供應短缺。消息指不同時段的供應劑量有變，是由於部份批次要進行進一步測試，保障達最高安全標準。路透社/美聯社