66歲的佐佐木宏是廣告界老行尊，曾參與為多間大企業製作廣告建立品牌形象，多個代表作家喻戶曉，去年才接任策劃奧運儀式。

佐佐木宏生於1954年，畢業於慶應義塾大學。他1977年加入日本跨國廣告公司電通，曾任文案創作人和創意總監，代表作包括為電訊公司軟庫（SoftBank）製作的知名電視廣告「白戶家」系列，以白色柴犬為主角，深受歡迎。

安排安倍扮馬利奧

他曾負責2016年里約熱內盧奧運閉幕禮的交接儀式上，安排時任首相安倍晉三扮演電子遊戲《孖寶兄弟》中的馬利奧角色登場。他事後受訪指，當時希望透過活動表達我們非常高興能在東京舉辦世界性的活動，並對此由衷地表示感謝」，非自吹自擂式宣傳，希望令觀眾看過之後不由自主地感到「東京好有魅力」、「對體育運動的思考與迄今的其他國家有所不同」。他亦曾安排戰勝白血病的「女飛魚」池江璃花子出席倒數奧運一周年儀式。

佐佐木宏原本獲委任負責2020殘奧會儀式。政府宣佈因應疫情奧運延期一年後，為簡化奧運會開閉幕式，原有委員會被解散，著名演員兼傳統劇「狂言師」野村萬齋辭去首席創意執行總監的職務，原本是委員會成員之一的佐佐木宏接任總監一職。他當時指仍記得1964年東京首度舉辦夏季奧運的開幕式，形容活動奢華，但指「這些浮華的典禮被認為是過度了」，如今或拜疫情所賜，必須考慮轉變。共同社/中央社