孔子學院遍及歐美各地，被視為中國「大外宣」策略，自從受到美國上屆政府窮追猛打後，引起歐美各國疑慮，令不少大學決定中止跟孔子學院的合作關係。然而有美國智庫學者發現，孔子學院及其總部悄悄改名，企圖重塑形象避過審查，繼續中共「大外宣」計劃，而部分美國學府所謂關閉孔子學院，只不過是把課程換過名稱，僅屬門面工夫。

孔子學院原本屬於國家漢語國際推廣領導小組辦公室（國家漢辦，HANBAN）的旗下，但國家漢辦去年7月悄悄更名為教育部中外語言交流合作中心（Center for Language Education and Cooperation），中國官媒當時宣稱是旨在「消除西方對該機構充當中國意識形態宣傳機器的認知」。

美國國家學者協會（National Association of Scholars，NAS）研究員彼得森（Rachelle Peterson）發現，國家漢辦在更名的同時，也成立了一個非政府組織的中國國際中文教育基金會（Chinese International Education Foundation），並由該基金會管理海外的孔子學院。

彼得森續指，有些美國院校宣佈關閉孔子學院的決定，其實只是視之為保住聲譽的「公關技倆」，但新開辦的課程都是用回國家漢辦的教科書、課程內容、教職員甚至資金。

根據美國安全研究所（America Security Institute）的白皮書，超過100間孔子學院目前已跟美國12年級（K-12）的各級學校合作，並更名為「亞洲協會中國語言合作夥伴網絡」（Asia Society Chinese Language Partner Network），而亞洲協會在美國已有65年歷史，由國家漢辦提供資金。

改名換湯不換藥 惟立法或難追上進度

彼得森認為，即使現在有超過40間美國院校取消跟孔子學院的合作關係，但不意味完全解決問題，因為有更多相似的課程用新名字出現，她直言「這聽起來只是很簡單的更改名稱」，強調是「以其他機構保留很多孔子學院的課程」，要完全脫離是「更加複雜」的情況。她以密歇根大學（University of Michigan）為例，該校即使已關閉了孔子學院，但仍然獲得了國家漢辦的資助。

美國越來越重視中國滲透當地教育，路易斯安那州參議員甘迺迪（John Kennedy）重新推動一項法案，將會削減仍在營運孔子學院的大學經費，除非願意規管所有相關的教職員及監督課程。

彼得森補充指，中國嘗試改名重塑形象的行動，有可能影響有關的立法，因為法案需要為孔子學院作出定義，以及解釋跟國家漢辦的關係和是受其資助，一旦改名有可能令法案「過時」。

美國霍士新聞

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