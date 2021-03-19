美國亞裔遭歧視問題近期備受關注，時尚雜誌《Vogue》旗下《Teen Vogue》便捲入爭議。新入職的黑人女編輯麥康莫（Alexi McCammond）被揭發曾經在twitter發佈歧視亞裔的帖文，隨即遭廣告商割席，麥康莫周四宣佈辭職，任職只有短短13天。消息人士還揭發，《Vogue》總編Anna Wintour早已知悉麥康莫曾發佈歧視帖文，但仍決定聘請她。

麥康莫曾在美國電視頻道MSNBC及網媒Axios任職，《Teen Vogue》3月5日宣佈她加入成為編輯，但她昔日的種族歧視帖文同日也被翻舊賬。涉事帖文是2011年麥康莫仍就讀高中時所寫，身為黑人的她當時嘲笑亞洲人眼睛，形容「正搜尋怎樣才能讓眼睛在起床時不像亞洲人般水腫」，又一度因化學科成績差，批評她的教學助理是「愚蠢的亞洲人」。

累雜誌社失7位數字廣告

舊帖文曝光後隨即引起非議，《Teen Vogue》內部亦有大量批評聲音，多名員工聯署去信總公司Condé Nast總裁林奇（Robert Lynch），不滿總公司力保麥康莫，又指麥康莫欠缺編緝經驗，Condé Nast內部應有其他黑人女性可勝任其職位。

麥康莫在帖文被重提後4天公開道歉，承認帖文涉種族歧視。但道歉無補於事，《Teen Vogue》廣告商之一的Ulta上周四宣佈放棄與雜誌價值七位數字美元的合作，據報《Vogue》曾召開高層會議討論事件，憂慮會拖累《Teen Vogue》銷量。麥康莫終決定辭職，形容事件已使她的工作蒙上陰影，她對該些帖文感到後悔，願為此承擔責任。

Condé Nast人事總監鄧肯（Stan Duncan）在內部電郵向職員解釋事件始末，承認麥康莫年輕時曾對發表涉及亞裔人士的偏激言論，她當初面試時也沒有隱瞞，並為此誠懇道歉，Condé Nast因此決定聘請她，但雙方也同意現時終止合作才是最好做法，以免影響《Teen Vogue》。

網民質疑「取消文化」

美國自武漢肺炎疫情爆發以來，針對亞裔的歧視加劇，街頭不時有襲擊亞裔人士事件。麥康莫的事件引起網民不同解讀，部分人形容是好事，但亦有人批評這是「取消文化」（cancel culture）的再一次體現，形容帖文已相隔多時，希望大眾能給麥康莫機會，「誰人沒說過令自己後悔的東西？」

英國《每日郵報》

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