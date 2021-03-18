中美即將在美國阿拉斯加安克雷奇（Anchorage）舉行美國總統拜登上台後首次高層會談，美國一位高層官員在會談前說，美方預期會談將「相當艱巨」，但真誠嘗試找到雙方可合作的地方。

該官員說：「我們預期大部份會談都會相當艱巨，很明顯…在一些重要議題上有分歧，但與上屆政府可能有些微分別，我認為…亦會真誠地嘗試找出我們可能合作的地方。」

他以氣候轉變為例，表示美國「將懇切地尋求可與我們中國朋友合作的地方」。國務院發言人波特（Jalina Porter）早前曾說，今次會談可讓美方有機會向中國就美國與國際社會期望更具透明和問責的議題上施壓，同時了解我們有興趣合作的領域，包括氣候轉變。

另一方面，北京希望會談可促成拜登與中國國家主席習近平4月舉行視像會議，但白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周四表示，目前沒有這樣的討論。她也重申美方將在會談中觸及人權、香港與區域軍事緊張等議題。

美國《華爾街日報》周三引述知情人士報道，北京將透過美中外交高層會談，促成拜登與習近平利用4月22日世界地球日全球召開氣候變遷會議時舉行視像峯會。普薩基周四在例行記者會上被問到此事時說，距離氣候峯會僅剩一個多月時間，而且預期屆時拜登將忙於與眾多參與者舉行活動，因此美中雙邊會議目前不在討論階段。她也不願多談拜登與習近平的雙邊會談是否會預設條件。

不過中國外交部發言人趙立堅周四在例行新聞簡報中指出，中美高層對話期間，雙方可就任何共同關心議題交換意見，其中也包括高層交往在內的相關議題。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）已抵達安克雷奇，準備與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及外交部長王毅會晤。當被問及這場會談後美中的可能發展，普薩基表示，美方預期部分會談將十分困難，但仍會坦率提出關注的議題，包括人權、香港、與智慧財產權竊取和資訊保護等相關的科技、區域軍事緊張局勢等。

她也重申，此次會談提供解決廣泛議題的機會，包括存在嚴重分歧的議題，重點是進行坦率的討論，提出美方關注的議題並尋求可以一起合作的方式與項目。

路透社/中央社

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