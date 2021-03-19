（北美通訊）日前再有涉及針對亞裔的短片被上載到互聯網，一對韓裔夫婦在紐約街頭遭一名女子辱罵，叫他們「滾回中國」。片中罵人的女子後來被證實是已故參議員莫伊尼漢（Daniel Patrick Moynihan）的女兒、現職電影監製的莫拉（Maura Moynihan）。她指事件出於誤解，並不涉及種族歧視，願意見當事人解釋，但該對韓裔夫婦拒絕和她會面。

事件發生在3月14日，紐約曼哈頓第一大道和東22街交界。短片可以看到莫拉坐在一輛的士內指罵拍攝者，31歲的Dan Lee，叫他「滾回中國」。Dan Lee的25歲妻子Maria Ha指控莫拉無緣無故地對他們說：「你們不是這裏的人。你們來自中國，是不是？滾回中國去。」

夫婦倆於是回應，叫莫拉就返回「中共」的「種族主義」言論再說多遍。莫拉亦回嘴說，「好吧，那不是你們本來的地方嗎？」夫婦說當時他們決定不再糾纏，過馬路離開，但莫拉繼續大叫「滾回中共」。

莫拉周四接受ABC7 Eyewitness News訪問時，承認她是短片中人，指事件是搶的士時發生誤會，否認自己有作出種族主義言論。「事件不涉及被錯誤暗示的任何偏見、種族主義或反亞裔美國人指控。」

現年63歲的莫拉強調，她一生中大部份時間都致力於和亞裔人合作、服務亞裔，特別是為與中共政權長期鬥爭的西藏人爭取基本人權。她表示願意與Dan Lee夫婦見面解釋，但Maria Ha說他們不想再見莫拉，「她已表明不是道歉。我們絕不接受她的行為，所以不會見她。我為甚麼要見她？」

警方表示正就事件展開調查。

根據非牟利組織Stop AAPI Hate的資料，在過去一年因應武漢肺炎疫情爆發，令到反亞裔的暴力行為大幅上升，達到3,800宗。

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