中美高層官員會談前夕，加拿大政府周三突然宣佈，兩名2018年底遭中國拘留至今的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕沃（Michael Spavor），將在未來數天開始受審。由於消息曝光時機敏感，加上美國被視為解決兩名加拿大人被扣押一事的關鍵，令人猜想中國是否刻意在會談前發動「人質外交」，向美國施壓。

康明凱和斯帕沃在2018年12月被捕，當時正值中國華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕後不久，加拿大防長石俊（Harjit Sajjan）直斥中方行為屬「人質外交」。加拿大總理杜魯多早前與美國總統拜登視像會面時時，拜登曾提到康明凱和斯帕沃，承諾會跟加方共同努力爭取二人獲釋。加拿大《環球郵報》引述當地官員消息指，加方正向拜登尋求由美方斡旋，與中方達成某種協議，以釋放康明凱和斯帕沃。

加拿大前駐華大使趙普（Guy Saint-Jacques）警告，中國這時宣佈開審兩名加拿大人，是令人憂慮的最新發展，形容這時機絕非偶然，而是中國向美加施壓。康明凱的妻子納吉布拉（Vina Nadjibulla）表示，周四的中美會談將對兩名加拿大人的前途起啟示作用，強調他們是人命，各方應設法取得進展。

中國拘押多名外籍人士

美國《外交政策》雜誌指出，「人質外交」雖然不道德，但中國、伊朗以至美國均經常採用這策略，且往往取得成效。目前除了兩名加拿大公民，中國還扣押澳洲籍主播成蕾、美國商人李凱等，部分人已被起訴或定罪，部分人則仍被拘留，未正式起訴。

《外交政策》以伊朗為例，指伊朗的「人質外交」重創其國際形象，但伊朗以至多個國家仍不顧代價，繼續作出同類行為，在部分個案中可能真的涉及間諜活動，或不同國家對國家安全的理解有別，例如在中國眼中，一切挑戰中國共產黨或國家主席習近平權威的舉動均可能是威害國家安全，但「人質外交」仍有其他原因。

《外交政策》指出，部分國家無故拘禁外國人是出於報復，並謀求作為談判籌碼，中國扣押兩名加拿大人的個案即屬一例，指中國只是希望以二人報復加方拘捕孟晚舟。中國亦可能期望以兩人交換孟晚舟，或最少增加加拿大日後再拘捕中國人的代價。至於中國拘捕澳洲主播成蕾，則可能是有意在近期中澳糾紛上向澳方施壓。

《經濟學人》：只有美國可破僵局

美國《經濟學人》早前發表文章，指加拿大基於法治原則，無法即時釋放孟晚舟，杜魯多亦不願以孟晚舟交換兩名加拿大人，認為這會令中國相信只要隨便拘捕兩名加拿大人，便可對加方予取予攜。《經濟學人》形容在人質外交上，自由民主的道德價值往往會吃虧，加拿大只有依靠美國協助，才有望打破僵局，讓兩名加拿大人獲釋。

去年《華爾街日報》報道，美國司法部正與華為律師談判一項可能的和解協議，或向華為處以巨額罰款，協議將會釋放孟晚舟，有關談判在特朗普離任前看來是行不通了，有可能在拜登任內重開。拜登2月承諾與加拿大合作令康明凱和斯帕沃回國，但表明「人命不是籌碼」，美國最後會不會尋求法律解決事件，仍然有待觀察。

美國《外交政策》/美國《經濟學人》/加拿大《環球郵報》/澳洲《金融評論報》

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