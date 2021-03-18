歐洲藥品管理局(EMA)轄下的安全委員會周四表示，阿斯利康疫苗(AstraZeneca)「安全有效」，與增加血栓風險無關。目前有十多個國家暫停使用阿斯利康疫苗，在委員會發表調查結果後，法國、意大利、西班牙、保加利亞、拉脫維亞和塞浦路斯等國宣佈恢復使用阿斯利康疫苗，而瑞典則表示需要多幾天時間決定是否恢復為國民接種阿斯利康。

英國牛津大學疫苗測試主管波拉德(Andrew Pollard)則歡迎歐洲藥品管理局的決定。阿斯利康疫苗是牛津大學與阿斯利康藥廠合作研發。

歐洲藥品管理局主席庫克（Emer Cooke）說：「委員會得出清晰的科學結論：這是安全有效的疫苗，對預防會造成入院和死亡的新冠肺炎(COVID-19，武漢肺炎)，好處比可能的風險大。」

他表示委員會的結論認為疫苗與血栓栓塞事故增加的風險無關。他又說：「若果是我，我明天便去接種。」

不過，歐洲藥品管理局亦表示「不能百分百排除」阿斯利康與一種罕見血栓病例的關係，將更新疫苗的產品資訊。庫克說：「基於目前的數據，及經過連日來深入分析實驗室結果、臨床報告、驗屍報告和臨床試驗的進一步資料，我們仍未能百分百排除疫苗與這些罕見病例的關連。」她補充，藥品管理局會繼續對這些罕見病例進行調查。

英格蘭首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）說，由於一些歐洲國家出現阿斯利康懷疑導致血栓的報告，英國有少數人沒有按預約時間往接種。但他強調失約人數非常少，相對總接種人數是微不足道。

法新社/路透社

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