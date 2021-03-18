（北美通訊）美國名校康奈爾大學（Cornell University）一名香港留學生，過去兩年一直「單打獨鬥」，堅持在校園四處張貼聲援香港民主運動的文宣，甚至自製「連儂橋」，但一直遭校內「小粉紅」中國學生撕毀。他向《蘋果》表示不會屈服，「他們一直撕，我便一直貼，比拼誰較有恆心。」

在香港土生土長的高先生，自認是「和理非」。在2019年春夏之間，多次在港參與和平示威和集會「反送中」，也理解勇武抗爭的行為，堅持「不割蓆」。同年8月，他前往紐約康奈爾大學升學，當時香港的抗爭運動仍然如火如荼，令他非常掛心，於是9月起在校園內不同地方張貼文宣，更自製了一條貼滿告示貼的「連儂橋」，講解香港抗爭運動。

高先生的努力很快招惹到「小粉紅」反擊，他表示，「連儂橋」告示貼通常在一晚、甚至幾小時內被撕毀；其他分散於校園不同角落的文宣，未必即時被人發現，但最終也會被撕毀，多數只保存數日至數星期。他說，一直未能確認撕毀文宣的人，但指出大學所在的綺色佳（Ithaca） 人口僅三萬人，因此很可能是校內中國政府支持者所為，旨在要他噤聲。

到2019年11月，由於破壞文宣行為變本加厲，開始有人用噴漆弄髒公眾地方，高先生要求學生會（Student Assembly）代表全體本科生，譴責有關破壞行為。雖然學生會最終沒有通過譴責決議，但高先生在校內找到「同路人」，並獲邀加入學生組織「提倡東亞自由學會」（Society for the Promotion of East Asian Liberty，簡稱SPEAR），擔任學會聯席主席。

目前，高先生已堅持在校園張貼撐港文宣一年半，他指，在去年9月至12月期間，由於大部份中國同學沒有返回紐約校園上課，文宣被撕的情況一度大幅減少；但很多中國留學生本學期回到校園，文宣被撕毀的數量又再增加。在兩、三周前，更有人疑似用打火機燒文宣，但他表明不會就此屈服。

高先生認為，並非所有中國留學生皆是「小粉紅」， 他認識一些中國同學，對香港抗爭、爭取民主自由的心表示理解，但願意表態支持的人，始終是極少數，「無可否認小粉紅有很多，一名撐我的同學加入了中國同學的通訊群組，他告訴我，組內的人經常會提起我、駡我。」

香港正式落實國安法後，大舉搜捕異見人士。高先生相信自己一旦回港，很大機會被捕，也擔心連累在香港的家人，但表示自己不會因此噤聲，「我始終有一個優勢，可以來到美國，就讀於一間頗有名的大學，我便覺得有責任為香港發聲。」

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