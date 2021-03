(北美通訊)美國名校康奈爾大學(Cornell University)一名香港留學生,過去兩年一直「單打獨鬥」,堅持在校園四處張貼聲援香港民主運動的文宣,甚至自製「連儂橋」,但一直遭校內「小粉紅」中國學生撕毀。他向《蘋果》表示不會屈服,「他們一直撕,我便一直貼,比拼誰較有恆心。」

在香港土生土長的高先生,自認是「和理非」。在2019年春夏之間,多次在港參與和平示威和集會「反送中」,也理解勇武抗爭的行為,堅持「不割蓆」。同年8月,他前往紐約康奈爾大學升學,當時香港的抗爭運動仍然如火如荼,令他非常掛心,於是9月起在校園內不同地方張貼文宣,更自製了一條貼滿告示貼的「連儂橋」,講解香港抗爭運動。

高先生的努力很快招惹到「小粉紅」反擊,他表示,「連儂橋」告示貼通常在一晚、甚至幾小時內被撕毀;其他分散於校園不同角落的文宣,未必即時被人發現,但最終也會被撕毀,多數只保存數日至數星期。他說,一直未能確認撕毀文宣的人,但指出大學所在的綺色佳(Ithaca) 人口僅三萬人,因此很可能是校內中國政府支持者所為,旨在要他噤聲。

到2019年11月,由於破壞文宣行為變本加厲,開始有人用噴漆弄髒公眾地方,高先生要求學生會(Student Assembly)代表全體本科生,譴責有關破壞行為。雖然學生會最終沒有通過譴責決議,但高先生在校內找到「同路人」,並獲邀加入學生組織「提倡東亞自由學會」(Society for the Promotion of East Asian Liberty,簡稱SPEAR),擔任學會聯席主席。

目前,高先生已堅持在校園張貼撐港文宣一年半,他指,在去年9月至12月期間,由於大部份中國同學沒有返回紐約校園上課,文宣被撕的情況一度大幅減少;但很多中國留學生本學期回到校園,文宣被撕毀的數量又再增加。在兩、三周前,更有人疑似用打火機燒文宣,但他表明不會就此屈服。

高先生認為,並非所有中國留學生皆是「小粉紅」, 他認識一些中國同學,對香港抗爭、爭取民主自由的心表示理解,但願意表態支持的人,始終是極少數,「無可否認小粉紅有很多,一名撐我的同學加入了中國同學的通訊群組,他告訴我,組內的人經常會提起我、駡我。」

香港正式落實國安法後,大舉搜捕異見人士。高先生相信自己一旦回港,很大機會被捕,也擔心連累在香港的家人,但表示自己不會因此噤聲,「我始終有一個優勢,可以來到美國,就讀於一間頗有名的大學,我便覺得有責任為香港發聲。」

