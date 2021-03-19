由於武漢肺炎疫苗供應出現問題，英國和歐盟近期一直為此鬧不和，後者更威脅截停運往英國的阿斯利康疫苗。早前已預告將面臨疫苗短缺的英國，據報英方已立即跟印度洽談，確保對方的供應能重回正軌。

英國國民保健服務（NHS）早前表示，阿斯利康疫苗的供應將會大減，預計4月份的疫苗接種進度被拖慢。據悉供應出問題源於印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的500萬劑疫苗，突然遭到當局限制出口，再加上有170萬劑要重新測試。

英國《每日郵報》報道，印度因為鑑於國內疫情變化，因而限制疫苗出口。印度血清研究所亦表示，除非獲得政府批准，否則不會再向英國出口。據悉英國官員已立即跟印度方面進行秘密會談，消息人士透露雙方有「建設性的對話」。

歐盟擬扣留輸英疫苗

阿斯利康疫苗除了英國和印度外，在歐洲亦有工廠代工生產。然而阿斯利康的疫苗未能按約定劑量供應給歐盟，惹來歐盟強烈不滿，日前更威脅扣留所有由成員國輸往英國的疫苗。法國總統馬克龍表示贊同，德國、意大利和丹麥亦支持這個做法。

英國《每日郵報》/《每日電訊報》

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