（北美通訊）《華爾街日報》引述消息人士報道，中國以國家安全為理由，限制軍方、從事敏感工業的國企，以及國家機構的人員，駕駛美國電動車生產商Tesla生產的汽車。

報道指中國對Tesla電動車進行安全檢察後，發現車上的感應器可以記錄汽車附近環境的影像，Tesla公司亦可以取得汽車何時去過哪裏等關鍵數據。假如車主把手提電話連接汽車，Tesla更可取得手機內電話簿等個人資訊。

報道指中方關注Tesla可能吧在中國取得的資料，送到美國，於是通知軍方、從事敏感工業的國企，以及關鍵國家機構的人員，要求他們停止駕駛Tesla汽車上班；部分官員和從事敏感工業人員所住的屋苑，亦禁止Tesla汽車進入。

中國國務院新聞辦公室未有回應傳媒查詢。Tesla拒絕評論有關報道，僅重申公司在中國的私隱保障政策，有遵守中國法律和監管要求。

Tesla在生產和銷售方面，越來越依靠中國市場。2019年，Tesla在中國的銷售額為29.8億元（美元，下同），佔總銷售額245.8億元的12%；到去年，Tesla在中國的銷售額已達到66.6億元，佔總銷售額315.4億元的21%。

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