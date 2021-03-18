美國總統拜登上台後，中美首場高層級會議周四在美國阿拉斯加安克雷奇市（Anchorage）上演。美方在會談前動作頻頻，先要求中國代表進行病毒檢測，與亞太區盟友舉行峯會，訪問完亞洲盟友日本及南韓才與中國會談，國防部長在會談期間出訪印度，會前美國亦放風不會避談中國人權問題。分析料美國在這場會議是故意冷待北京，拜登政府不會展示軟化態度，同時尋求與盟友加強合作抗衡中國。

中美會前氣氛僵持，中國代表團對必須事先接受病毒檢測感不滿，美國亦選址偏遠且寒冷的阿拉斯加舉行會議，基於防疫考慮雙方代表團也不會一同用餐。出席會議的包括美國務卿布林肯（Antony Blinken）和白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan），以及中國外長王毅和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。布林肯曾表明有需要與中國合作對抗氣候轉變，但也指不會為了令中國遵守削減溫室氣體的目標而在其他關鍵問題妥協。

展示中美不再是雙邊或「強對強」關係

英國《泰晤士報》記者菲爾普（Catherine Philp）撰文指，拜登或希望放寬對華關稅，認為此舉損害美國消費者利益，但他已表明不會很快就改動關稅，他的管治團隊亦看淡中國人權紀錄，有別於前朝只有前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就此發聲，認為拜登政府無意放軟對華立場。

分析指拜登對華手法與特朗普不同，展示出中美關係已不再是簡單的雙邊或「強人對強人」的關係。儘管特朗普認為北京帶來威脅，卻被批評未有與盟友合作解決，令中國能以分化美國盟友策略逐一擊破。當全球認為可以說服中國改變及適應國際規定時，特朗普看出中國不願意守規矩，但他對聯盟也欠缺信心，以致對中國的回應零碎、欠缺戰略性。菲爾普認為諸如採取強加關稅的行動是象徵行為居多，而非有效對付中國的外交手段。

華府會前積極強化與盟友關係共同抗中

布林肯及沙利文抵達阿拉斯加前，才剛與印太地區的盟國領導層官員會面，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在中美會談期間就往印度，就區內防衞問題舉行會議，反映華盛頓在與中國競爭時尋求串連盟友合作。

印度與中國自邊境發生血腥衝突後，關係跌至谷底；印度同時與澳洲、日本及美國組成「四方安全對話」（Quad），四國領袖早前舉行視像峯會，期望這個框架加強之後，中國不敢再越過接壤印度的山區邊界，同時期望可阻止中國的敵對經濟行為，包括對澳洲葡萄酒徵重稅，以及暫停肉類入口等。Quad同時希望保持開放的國際運輸路線，以及建立替代性的全球供應鏈，保障個人防護設備、抗生素到稀有金屬等關鍵產品供應不受北京干擾。

美議員：說服中共遵循國際準則「根本沒用」

拜登的對華方式能否對中國行為帶來影響，仍然需要時間證明，就在布林肯出發前，美國眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）祝福他此行順利。他曾警告美國不能視中國為「普通對手」，指美國對中共「視若無睹」已有40年之久，希望說服共產黨遵循國際準則，「不幸的是，根本沒有用」。

英國《泰晤士報》

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