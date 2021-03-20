電影《機場客運站》講述主角因祖國發生戰亂，令持有的護照突然失效而被迫滯留在機場禁區。在現實中，26名阿爾及利亞人由英國經法國回鄉，卻遇上阿爾及利亞為防疫而禁止所有來自海外的人士入境，包括自身國民，導致他們過去三周一直滯留在巴黎戴高樂機場，儼如將電影橋段搬到現實。

這26名阿爾及利亞人包括2名小女孩和1名75歲老婦，於2月26日由倫敦希斯路機場出發，按照原定計劃飛往巴黎再轉機返回祖國。正當他們準備轉機時，阿爾及利亞航空告知他們的航班已被取消，於是滯留在戴高樂機場第二航廈。

原來阿爾及利亞在2月25日發現當地有英國變種病毒的確診個案後，這26人的機票立即被取消。過去一年來，這個北非國家採取了嚴格的封關措施，中止大部份的海路及航空交通，導致數以萬計的海外公民無法回國。

眾人堅決回家鄉 拒絕重返英國

其中一名在英國任職廚師的男子透露，他們全都手持飛往首都阿爾及爾（Algiers）有效的機票，以及必須的武漢肺炎病毒檢測陰性結果，可是卻因變種病毒的出現，令他們無法回國。

這名男子無奈地說：「每個人都有重要原因才會回阿爾及利亞，我的妻子在那裡，曾經感染過武漢肺炎。我放棄了我的寓所及工作，如果不是這樣，我們會選擇返回英國。」因此，即使他們有人持有英國護照或簽證，仍決定堅決等待至阿爾及利亞重新開關。

靠外界義務援助 承受精神壓力

阿爾及利亞大使館表示，曾派代表到機場跟這群滯留人士會面，告訴他們要返回原本的居住地，再等待重新開關。阿爾及利亞航空也一度向他們派發食物券，更稱願意為他們承擔酒店和機票費用，卻遭到拒絕，此後便不再向他們提供援助。

他們如今依靠志願團體提供食物，以及有醫生每天到訪視察各人健康狀況。法國機場管理局指出，照顧他們雖然不是其責任，但正盡最大努力提供幫助。不過，他們的處境隨著時間過去而變得越來越絕望，該名男子坦言：「這很痛苦，你在崩潰前還要睡在地上多久？兩周、三周還是四周？」

英國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！