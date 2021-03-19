美防長強硬回應北韓警告「準備戰鬥」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周四與南韓外長鄭義溶、防長徐旭召開「2+2」會談，奧斯汀在會後聲明指優先處理事項包括北韓核武及飛彈問題，揚言美軍已「準備戰鬥」。

奧斯汀在聯合記者會上指出︰「今天我們討論一系列重要的未來戰略和軍事行動議題，在我的議程上首要是確保雙方有共識，維持軍事戰備狀態。我們的軍隊今晚已進入戰鬥狀態，而我們會繼續推動從戰時軍事控制的模式過渡至南韓指揮的未來聯合部隊指揮模式。」奧斯汀又補充指，將會致力推動北韓無核化，減低北韓向美國和盟友所施加的邊境威脅，及改善兩韓人民的生活。

報道指奧斯汀的發言回應較早前北韓發出的警告，美國與南韓因疫情暫停軍演超過一年後，將在本月舉行聯合軍演，北韓最高領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正周一警告美國新政府，「若想在今後的四年平平安安地睡個安穩覺，就要一開始慎之又慎，而不要盲目行事，製造麻煩事」。

拜登又失言 公開叫賀錦麗做總統

美國總統拜登曾多次公開叫錯人名及失言，他在周四拍官方片段時，竟叫錯副總統賀錦麗為「賀總統」（President Harris）。

拜登和賀錦麗在周四慶祝全國武肺疫苗接種數量達1億劑，拜登表示︰「現在『賀總統』和我剛在網上觀看亞利桑那州接種中心，其中一位工作的護士在我觀看時，為民眾注射的那位護士表示，每一劑都像是給人注射希望。」

官方片段沒有拍到賀錦麗即時反應，但今次已非拜登首次叫錯賀錦麗職銜。去年12月他們討論如何公開接受疫苗注射時，他一度稱賀為「當選總統」。

除了副手賀錦麗，拜登亦曾忘記其他同事和親人，在本月一次白宮活動中，拜登似是忘記國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的名字，竟稱他為「那位負責統籌配備的先生」。去年總統大選投票日，拜登在賓夕凡尼亞州費城向支持者介紹兩名孫女時，誤說次子亨特的女兒芬尼根（Finnegan）是已故長子博的女兒娜塔莉（Natalie）。

14年來最大批 新加坡搜獲逾20公斤大麻

新加坡中央肅毒局在掃毒行動中檢獲35公斤毒品，價值高達約170萬新加坡元（約1,000萬港元），其中包括20.5公斤大麻，創14年來紀錄。

中央肅毒局昨日召開記者會指，在周二和周三展開的掃毒行動中，拘捕三名年齡介乎27至33歲男子，起獲毒品包括約8公斤海洛英、近6.5公斤冰毒、20.5公斤大麻及數千顆搖頭丸等。

緝毒人員在周二傍晚首先在兩名男子車上搜出毒品，並將他們拘捕，及後再前往其中一人家中搜查，再搜出更多毒品，肅毒局人員周三中午再逮捕第三名涉販毒的男子。

雖然有國家近年將大麻合法化，但新加坡仍以嚴刑禁止服用大麻，在當地犯下濫藥及販毒的罪行可被判長期監禁甚至死刑。依據當地法例，販運超過500克的大麻已可判處終身監禁。

美國《紐約郵報》／新加坡《聯合早報》／路透社

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