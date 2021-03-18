（北美通訊）美國求職招聘社交媒體LinkedIn，自本月9日起，突然被禁止在中國登記新用戶。《紐約時報》引述消息人士指，LinkedIn在北京舉行兩會期間，被指網絡審查不力，沒有攔截所有政治敏感資訊，在中國用戶間流傳，被當局勒令停止登記新用戶最少30日。

《紐約時報》引述三名消息人士指，中央網絡安全和信息化委員會辦公室在北京舉行兩會期間，發現在LinkedIn上流傳令人反感（objectionable）的帖文，因此在月初指責LinkedIn管理層，指他們未能控制平台上政治內容（political content），勒令公司自我評核，並向當局提交報告，在未來30日被禁止在中國登記新會員，時效可以再延長，視乎當局決定。

報道表示，沒法知悉LinkedIn內哪些具體內容引起北京反感，中央網絡安全和信息化委員會辦公室未回覆傳媒查詢。

目前，LinkedIn是唯一可以進入中國市場的美國主流社交媒體，公司在2014年進軍中國時，承諾遵守中國法律，作網絡審查。LinkedIn使用演算法和人手檢閱，找出可能冒犯北京的帖文，但不會在全球封鎖，只會通知發佈帖文的用戶，在中國的LinkedIn用戶不能看到涉事帖文。

同意進行網絡審查，不保證外國公司進入中國市場後，發展可以一帆風順。目前，LinkedIn在中國只有約5,000萬用戶，遠比不上主要競爭對手微信。在習近平治下，中國言論自由進一步被收緊，報道指，不單LinkedIn，很多中國本土互聯網公司都會被指責網絡審查不力，經營越來越困難。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！