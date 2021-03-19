根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.21億，全球死亡人數超268萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,966萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過53.9萬。巴西確診人數超過1,170萬，死亡人數超過28.7萬。印度確診人數超過1,147萬，死亡人數突破15.9萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

美國借400萬劑疫苗予墨西哥加拿大

美國總統拜登定下上任100天接種1億劑武漢肺炎疫苗的目標，可望早數星期完成。白宮宣佈美國現可借出有限數量的疫苗予鄰國加拿大和墨西哥，協助兩國抗疫。

拜登宣佈美國周五便達到接種1億劑疫苗的目標，即上任只58天便達標。白宮發言人普薩基(Jen Psaki)說，白宮正擬定計劃運送首批400萬劑疫苗到加拿大和墨西哥，其中250萬劑給墨西哥，150萬劑給加拿大。她表示疫苗是以借貸形式提供兩國，細節正在敲定。

丹麥10人接種阿斯利康出現血栓 其中1人死亡

丹麥藥物管理局表示錄得10宗接種阿斯利康後出現血栓的報告，其中一人死亡。管理局說，暫時未知是否與疫苗有關。

德國去年用$560億買口罩 幾全部來自中國

德國聯邦統計局說，德國去年輸入價值約60億歐元(約560億港元)的口罩，差不多全部來自中國。單是去年4、5月，德國便從中國進口價值35億歐元(約327億港元)的口罩，而去年8成進口的口罩，都是在4月至7月間輸入。

美聯社/新華社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！