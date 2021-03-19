英國哈里王子及妻子梅根在接受美國名嘴奧花雲費的專訪中，公開指控皇室存在種族歧視。有消息人士透露，英女皇聞訊後「感到傷心卻不憤怒」，但哈里哥哥威廉王子則對兄弟間的對話外洩感到苦惱，擔心會被美國傳媒越描越黑。

由於哈里和梅根在節目中作出嚴重指控，雖然白金漢宮事後發表聲明，指出女皇及整個皇室對哈里和梅根的困難經歷感到難過，將私下處理有關種族歧視問題，但外界仍對女皇的反應有很多猜測。

一位消息人士透露女皇的感受：「她沒有憤怒，只是感到傷心。他們總是擔心他（哈里），女皇很願意保護他。當梅根來時，他們總是嘗試支持他，他們在梅根來後對哈里少了擔心，因為他看起來相當開心。」

威廉對通話外洩感苦惱 往後保持謹慎

跟梅根友好的美國新聞主播蓋爾．金（Gayle King），日前在哥倫比亞廣播公司（CBS）的電視節目爆料，披露哈里曾私下跟威廉及父親皇儲查理斯聯絡，但未能換來建設性的成果。

對於兄弟間的通話被流傳出去，據悉威廉感到「相當苦惱」，認為對話會遭到「美國電視抹黑」，而威廉將會跟哈里夫婦保持距離，因為擔心日後所有對話，都會被洩露給美國的電視台。有接近威廉的消息人士更指，現時「雙方缺乏信任」，要解決問題更加困難。

英國《每日郵報》

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