東非坦桑尼亞總統馬古富利（John Magufuli）前日去世，終年61歲。副總統哈桑指他在三蘭港一間醫院因心臟併發症病亡。哈桑將按憲法接任總統，完成餘下約四年任期。

拒購疫苗 反對戴口罩

哈桑在全國電視講話中說：「我很遺憾地宣佈，我們失去了勇敢的領袖、總統馬古富利。」她指馬古富利過去10年受心臟病困擾，本月6日因此入院，翌日出院，一周後再感到不適入院。她指會全國哀悼14日和下半旗致哀。

馬古富利自上月27日後已有近三周沒有公開露面，有反對派領袖引述消息指他感染武漢肺炎，在肯雅接受治療後，於昏迷中被送往印度，但總理馬賈利瓦上周堅稱他「很健康和正努力工作」。

馬古富利是非洲著名的武漢肺炎懷疑論者，去年6月宣稱全國「武肺絕迹」。政府去年5月已停止公佈疫情數字，並拒絕購入疫苗。他曾主張以祈禱和蒸氣浴抗疫，反對戴口罩和社交距離，又質疑檢測成效，亦曾取笑鄰國抗疫政策。他其後疑因受壓承認病毒存在，但說：「無論有沒有這呼吸病，我們所有人都會死。」

馬古富利於大學修讀化學和數學畢業後執教鞭，1995年從政後扶搖直上，2015年首次出任總統。他上任後致力反貪、投資基建和教育令他大受歡迎，但其後轉向獨裁，打壓傳媒和公民社會，更因不理反對強推政策而有「推土機」之稱。他去年在被指造假的選舉中大比數勝出連任。

路透社/美聯社/法新社