西班牙國會周四通過安樂死合法化，成為歐盟第四個通過此法例國家。法例將於3個月內生效，以便成立地方監管委員會，審核安樂死申請。法例適用於在西班牙有合法居留權而又患有重病或不治之症的成年人。

西班牙國會下議院是以202贊成、141票反對、2票棄權通過法案。目前，協助他人結束生命可被判監10年。衞生部長達里亞斯（Carolina Darias）說：「今天是重要日子：我們正邁向認可人權、一個更人道和公平的社會。」

在國會審議法案時，支持和反對法案的團體分別在國會外示威。法案遭到強硬右派和宗教組織強烈反對。極右政黨Vox已表明將在憲法法院挑戰此法例。

西班牙人民壽命全球第4高，安樂死一直是公眾關注議題。全身癱瘓男子森柏度(Ramon Sampedro)要求法院批准安樂死遭駁回後，於1998年記錄他人協助終結生命，自此安樂死更加受西班牙人關注。2004年奪得奧斯卡獎的電影《The Sea Inside》，便是記錄森柏度的故事。

根據2019年的調查，近9成西班牙人支持安樂死非刑事化。35歲男子博迪拿(Rafael Botella)在19歲時因車禍導致頸部以下癱瘓，他表示法例通過讓他感到安慰，因他可在需要時選擇安樂死。

路透社

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