YouTube周四開始在美國推出YouTube Shorts測試版，加強與中國短片分享平台TikTok的競爭。

YouTube Shorts是短片創作工具，在印度測試期間，普及程度急升，根據YouTube產品部主管謝爾曼(Todd Sherman)，Shorts每天累計瀏覽量超過65億次。

謝爾曼說，YouTube計劃日後為Shorts推出更多功能，與創作者及藝人合作建立這個短片分享平台。YouTube亦研究如何為提供短片的人從觀眾中創造收入。

TikTok在美業務增長迅速，但由於與北京政府的關連，近年受到美國政府嚴格審查，美國科網企業亦紛紛挑戰其市場地位。Netflix本月初便在其iPhone應用程式中加入「Fast Laughs」功能，提供連發式搞笑短片。Facebook旗下的Instagram去年8月亦推出短片格式「Reels」，Snapchat去年11月則推出由用戶提供內容的「Spotlight」。

法新社

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