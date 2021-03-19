周四舉行的中美高層官員會談未為兩國關係「吹暖風」，反而浮現火藥味。美國國務卿布林肯高調批評中國人權問題，美國國務院官員亦指中國違反雙方事前協定，只顧譁眾取寵，儘管雙方開場發言嚴重超時，但美方官員刻意留住記者，讓中美針鋒相對的一面公諸於世。路透社形容，美國和中國罕有地公開展示兩國高度緊張關係。

共和黨人斥中國擺戰鬥格 無意改變行事

早在中美會談開始前，兩國動作已各自展示強硬立場，中國駐美大使崔天凱早已預告，中方在香港、新疆、台灣等議題沒妥協餘地。結果會面一如所料充滿對立場面，布林肯開始發言時已點名表明深切關注中方在新疆、香港和台灣的行為；中共中央政治局委員楊潔箎亦以長逾10分鐘的發言高調反擊，指美國自身也存在人權問題，遠超兩國會前同意的2分鐘。在楊潔箎發言後，美國國家安全顧問沙利文重申，美國並非尋求與中國對立，但會堅守原則。

中美所有官員最終花了逾一小時，才完成開場發言，遠比一般雙邊會談的數分鐘長。雙方官員在開場發言中段，開始討論應何時請在場記者離開，但布林肯要求記者暫時留下，見證兩國交鋒。美國官員又形容中國擺出誇張姿態，只為取悅中國國內觀眾。

美國眾議院外交事務委員會共和黨成員麥考爾（Michael McCaul）表示，楊潔箎在中美會談時的舉動，反映中國無意改變其行事作風，形容中國擺出「戰鬥格」，並作多項錯誤指控，「拜登政府應醒覺到他們正與甚麼人交手」。

美聯社：楊潔篪超時發言令布林肯「吃了一驚」

美聯社形容，布林肯聽見楊潔篪言論的篇幅之長、姿態之高後「看來吃了一驚」，他其後回應楊潔篪時，坦言過往與各國領導人交流時，以至日前訪問日本及南韓期間，從各國所得的印象皆與中國截然不同。布林肯表示，他從各國口中聽見「美國回來了，我們重新投入國際事務」，亦透露其他國家同樣深切關注中國政府的所作所為。

美國國務院在聲明中批評中方代表在開場發言時，違反兩分鐘發言時間上限，質疑有人譁眾取寵，只顧「演戲」而不顧事實。美國國務院強調美方在對華交流有信心，亦相信美國可變得更完美。

專家：中美會談徹底失敗 料續互相指摘

拜登上任後對中國問題的焦點主要放在人權，路透社形容中美兩國在首日會談上，看來只就很少議題達成一致，美國亦拒絕按照中國口徑把會面定性為「戰略對話」，直指只是單次會面。一名美國高層官員承認，美國對中國科技企業，以至香港民主問題上與中國的溝通，將會頗為艱鉅。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，美中兩國在會談均採取強硬措辭，估計兩國未來或會繼續互相指摘，形容會談徹底失敗，警告在這情況下將無人得益。

路透社

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