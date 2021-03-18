美國亞裔人士近日接連受襲，三藩市一名76歲華人老婦周三在街頭無故遇襲，雖然她年事已高，但仍立即拿起身旁的木棍還擊，結果疑是襲擊者反被老婦擊倒，最後更要被抬上擔架床，與老婦一起送院治療。而涉案者亦疑在同日襲擊另一名華裔老翁，警方表示正調查襲擊動機，暫時不確定是否與種族歧視有關。

遇襲的老婦謝小珍（Xiao Zhen Xie，音譯）周三早上10時30分在市場街（Market Street）遇襲，她在女兒李東梅（Dong-Mei Li）陪同下接受KPIX 5訪問稱，當時她正在交通燈前等候過馬路，突然一名白人男子衝過來揮拳打中她左眼。

謝小珍坦言當時感到很震驚，因為襲擊完全無緣無故，「非常驚慌、非常害怕，眼睛還在流血」，她的第一個反應就是還擊。李東梅稱「她（母親）在附近找到棍子，並進行了反擊」，最後襲擊者亦受傷。

KPIX體育總監唐奈（Dennis O’Donnell）正在晨跑，路經現場拍下片段，「擔架床上有一個男人，一個沮喪、憤怒的女人手裡拿著棍子」。片中見到謝小珍面部和眼睛受傷，手持冰袋，涉嫌行凶者戴上手銬，被扣在擔架床上，臉部正流血。謝小珍一邊哭泣一邊用廣東話喝罵男子，「你為甚麼打我？」，手中揮舞著疑似是木棍，又向旁觀者喊道「佢蝦我呀、佢蝦我呀」。

唐奈說︰「女士稱她被毆打，她還擊，就我所見，她想再對付擔架床上男子，遭到警員阻止。」警方表示襲擊者和受害人均被送往醫院接受治療。

謝小珍已在三藩市居住26年，目前在老人院居住，李東梅指母親遇襲後左眼無法視物，又無法吃東西，相信今次襲擊會令她留下心理陰影。而她的孫子陳約翰（John Chen）稱，祖母「非常恐懼，甚至不敢外出」。

三藩市警方指同日早上，一名83歲亞洲老翁亦遇襲，一名39歲男子涉及這兩宗襲擊，警方正在調查案件，但未有透露襲擊動機，也不清楚受害者的種族是否與襲擊有關。

美國去年仇恨犯罪整體下跌之際，針對美國亞裔的仇恨罪案卻急增150%，月初一名居於加州奧克蘭(Oakland)的75歲亞裔男子，被劫匪重拳擊中面部死亡。反仇恨犯罪組織「停止仇恨亞裔和太平洋島居民」（STOP AAPI HATE）指，過去一年全美有近4,000宗針對亞裔的仇恨犯罪事件。

美國哥倫比亞廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！