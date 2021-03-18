正爆發第三波武漢肺炎疫情的歐盟，擬於夏天推出電子疫苗護照，讓免疫者能恢復區內自由活動。計劃能否成功，將取決於疫苗接種的普及程度。被轟疫苗採購遲緩的布魯塞爾，前日再把責任卸給剛脫歐的英國，威脅會扣留輸去該國的疫苗。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示：「我們很難向公眾解釋，為何歐盟生產的疫苗會出口到其他也在生產的國家，而對方卻甚麼都沒有回饋。現在所有選項都在桌面上，我們正處於一場世紀危機，不排除使用任何方法，確保歐洲人盡快獲得疫苗接種。」

布魯塞爾準備收緊1月才實施的疫苗出口登記制度，由目前有權拒絕區內任何積欠歐盟疫苗的藥廠出口，擴大到雙向互惠的標準，即只會對願意向歐盟輸出疫苗的國家出口，並考慮暫停給人口接種比例高於歐盟的地區出口疫苗。

藍韜文轟脅迫如獨裁國家

「我們希望有可靠的疫苗付運機制，確保歐洲也得到公平分配。」馮德萊恩之後話鋒一轉把矛頭指向英國，稱歐盟自上月起向33國出口了4,100萬劑疫苗，其中英國獲得1,000萬劑，可是歐盟自身也鬧疫苗荒，同期英國卻一針也沒有給過歐盟。

馮德萊恩公開點名英國的阿斯利康（AZ）藥廠，稱歐盟正等待對方在「英國兩間廠房」，向歐盟付運由牛津大學與該廠聯合研製的武肺疫苗。對於歐盟形同下達通牒，倫敦否認有禁止疫苗出口自肥，外相藍韜文更暗斥布魯塞爾的脅迫手法，猶如獨裁國家所為。

西歐AZ閒置 東歐一針難求

由英國政府出資研發的AZ疫苗，首一億劑便是由倫敦買下，近月卻屢次成為英、歐爭執的焦點，因為廠方早前以產能不繼為由，將上半年給歐盟的付運量由1.8億劑砍至7,000萬劑，引起布魯塞爾震怒，轟藥廠重英輕歐，但廠方解釋先付運給英國全因為英方最先下定單。

除了在英國，AZ疫苗在歐洲、印度及南韓均有代工製造，但弔詭的是，歐盟要求英國釋出部份本土生產的AZ疫苗前，歐盟10多個國家卻以血栓塞風險為理由，暫停了接種AZ疫苗的計劃。之前，英媒又踢爆在已付運歐盟的1,000多萬劑AZ疫苗中，施打率只有一半，不少西歐民眾視之為次貨，寧願等德國製造的BioNTech疫苗，結果形成西歐有疫苗閒置，東歐卻一針難求的失衡狀況。英國廣播公司/ 法新社