即時通訊軟件LINE把應用程式系統交給中國子公司管理，結果日本用戶的資料被多次查看，惹來侵犯私隱和非法盜用之嫌。這消息驚動日本政府最高層的首相菅義偉，他明言要審視政府使用LINE的情況。

LINE母公司Z Holdings確認至少有4名在中國上海的網絡工程師，曾經查看LINE用戶的資料，次數多達32次。他們能查看到的資料相當廣泛，包括姓名、電話號碼、電子郵件，甚至對話訊息與照片等，現時已禁止中國公司訪問日本用戶的數據，以及成立外部小組調查事件。

由於日本人使用LINE是十分普遍，連不少政府部門也在使用這程式進行溝通聯絡。首相菅義偉表明，必須確保政府內部的網絡訊息安全，正在審視其使用LINE的情況，同時強調在處理機密資訊時不應使用互聯網的服務。

政府各部門停用LINE

總務大臣武田良太表示，中央政府早前向地方政府發出通告，要求匯報使用LINE的情況，事關有部份地方政府接受民眾透過LINE提交申請表格，或向民眾發放政府的資訊，他還指其部門已停用LINE，並警告員工不要用LINE來交流有關工作的內容。

內閣官房長官加藤勝信表示，他亦已下令內閣官房停用LINE，直至所有疑慮解除才會重新使用；防衞大臣岸信夫則指出，除了提供有關徵兵及活動資源外，其部門便沒有使用LINE。

《日本時報》/《蘋果》資料室

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