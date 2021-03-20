根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.22億，全球死亡人數超269萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,972萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過54萬。巴西確診人數超過1,178萬，死亡人數超過28.7萬。印度確診人數超過1,151萬，死亡人數突破15.9萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭。伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

特朗普旗下海湖莊園爆發疫情 須局部關閉

美國前總統特朗普擁有的佛羅里達州海湖莊園俱樂部，因爆發武漢肺炎而須局部關閉。一位熟悉俱樂部運作的人士說，海湖莊園為慎重計，將局部關閉一段短時間，一些員工需要隔離。暫時未知關閉是哪部份或會否影響以此為居所的特朗普一家。

世衞重申阿斯利康正面效應大過風險

世界衞生組織（WHO）疫苗安全專家表示審視阿斯利康疫苗潛在血栓的安全數據後，認為注射疫苗「正面效應仍大過風險性，具有避免受到感染和降低全球致死人數的巨大潛力」。全球疫苗安全諮詢委員會的聲明指出，根據已知數據，在接種阿斯利康疫苗後，並未發現血栓症狀有整體攀升情況，像是深層靜脈栓塞（deep venous thrombosis）或肺栓塞。

歐洲多國領袖接種阿斯利康

在歐洲藥品管理局裁定阿斯利康疫苗安全有效後，法、德、意等歐洲國家恢復為國民接種該隻疫苗，但挪威、瑞典和丹麥仍未恢復使用阿斯利康，芬蘭則表示會暫停。英國首相約翰遜和法國總理卡斯泰（Jean Castex），周五分別接種首劑阿斯利康疫苗，而德國總理默克爾和意大利總理德拉吉（Mario Draghi）則表示，當輪到他們時，他們會接種阿斯利康。

美聯社/路透社/中央社

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