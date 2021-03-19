中美兩國高層外交官經過周四一番激烈爭論後，周五展開第三輪會談，雙方會前沒有公開談話。美國官員日前曾表示，會後不會發表聯合聲明。在頭兩輪會談中，除了開場時讓傳媒採訪，見證美國務卿布林肯（Antony Blinken和白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan），與中國外長王毅和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪罕有地公開互相指摘，會談均閉門進行，未有公佈詳情。

美國國務院發言人波特(Jalina Porter)說，兩國高層外交人員在阿拉斯加進行了「嚴肅的討論」，不會讓中方的「誇張言行」妨礙闡明美國的原則及強硬的對話。

她說：「我們知道這止外交討論有時會誇張一點，甚至目的是說給本國人民聽。但我們不會讓對方的誇張言行阻止我們打算在阿拉斯加做的事，就是闡明我們的原則和期望，以及盡早與中共進行需要的強硬對話。」她形容周四的會談是「嚴肅討論」。

波特又重申美國要求立即釋放兩名遭中國任意拘留的加拿大人斯帕沃（Michael Spavor）與康明凱（Michael Kovrig）。她說，美國對北京決定閉門聆訊斯帕沃及周一審訊康明凱表示深切關注。

法新社/路透社

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