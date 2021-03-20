兩名加拿大公民斯帕沃（Michael Spavor）及康明凱（Michael Kovrig）在2018年在中國被拘留，如今正值中美高層官員會談之際，中方突然決定開審及拒絕加國官員入內聽審，加拿大總理杜魯多譴責中方閉門審加國公民是無法接受，又形容中方這種「人質外交」做法是威脅了它跟整個西方的關係。

加拿大商人斯帕沃的審訊周五遼寧省丹東市中級人民法院進行，整個過程不足3小時便完成，包括加拿大、美國及澳洲等多國駐華外交官被拒入內旁聽，前外交官康明凱的審訊則將會於下周一進行。二人被指控間諜罪，當局指出由於案件涉及國家機密，因此不會公開庭審。

杜魯多在記者會直斥中國閉門審訊的做法，他說：「讓我清楚明確地說，他們任意拘留的做法是不可接受的，法院審訊的過程也相當不透明。」他進一步指，感謝國際不同盟友對加國的支持，將會繼續敦促中國立即釋放他們。

杜魯多強調：「中國要知道，這不單止是關乎兩名加拿大人，而是關乎對法治的尊重和跟廣泛西方國家的關係。」

康明凱妻籲再施壓 在野黨批杜魯多沒做實事

正值中美最高級外交官員於阿拉斯加會談，康明凱妻子納吉布爾拉（Vina Nadjibulla）希望加拿大和美國能出手施壓，迫使中方放人。她又認為這件案不會「通過法律程序解決」，只能「靠政治干預和外交」，還透露康明凱自1月起無法接受領事到訪，只能在獄中看書、做瑜珈和走路來支持住自己。

2018年12月，加拿大應美國要求拘捕中國華為副董事長孟晚舟後，中國隨即拘捕這兩名加國公民，外界視之為「人質外交」的手段，前加拿大駐華大使趙普（Guy Saint-Jacques）直言「這審訊是徹底的揑造」，只會加劇中國在加拿大的不信任程度，以及逼使加拿大對華更強硬。

在野保守黨領袖奧圖爾（Erin O’Toole）則批評杜魯多「沒有做實事」，沒有計劃去幫助他們。此外，他曾呼籲取消北京冬奧的主辦權，改在其他地方進行。

中央社/英國《衞報》/美國《紐約時報》

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