一向政治中立的瑞士周五指摘中國有「越加專制傾向」，打壓異見及少數民族。不過，雖然面對國內的保護主義者壓力，瑞士政府並沒有宣佈限制中國的投資。

瑞士公佈對華新策略，強調雙邊連繫重要性，但實質政策轉變只有很少。不過瑞士比以往較公開批評中國的人權記錄。瑞士政府周五發出的聲明說，兩國價值觀有明顯分歧，因此確保對華政策清晰一致是非常重要，「提倡全球接受的規則和標準、推動多邊組織工作及保護全球經濟，仍是瑞士外交政策的核心」。

瑞士期望「革新」2014年與北京簽訂的自由貿易協議，並審核中國與歐盟去年達成的投資協議。外長凱西斯（Ignazio Cassis）說：「政治上，中國實際上仍是一黨專政國家，有越來越專制傾向。」他補充，中國人權狀況惡化，而北京變得更不願討論此問題。

瑞士1950年承認中共政權，是西方最早承認共產中國的國家之一。儘管瑞士多年來一直對中國的人權狀況表示關注，但官員罕有公開批評。

自中國化工集團2016年以430億美元(3354億港元)收購瑞士農業化工集團Syngenta後，瑞士一直有聲音要求政府限制中國投資。中國2019年直接投資瑞士149億瑞士法郎(1248億港元)，佔總外國投資1.1%，而瑞士投資中國則有225億瑞士法郎(1880億港元)。

路透社

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