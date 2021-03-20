緬甸上月爆發軍事政變後，引發全國多處大規模示威，但反政變示威遭到當局血腥鎮壓。除了街頭示威，有示威者在網上發起行動，譴責身處海外的軍方家人與相關人士，希望以非暴力方式向軍政府施壓，扭轉局勢讓緬甸恢復民主。

敦昂瑞（Tun Aung Shwe）是身處澳洲的緬甸人，其組織正促請坎培拉政府制裁緬甸軍方有關人士，敦昂瑞說：「軍方只明白一種語言，這就是壓力。社會懲罰很有效，因為它動搖軍政府，讓他們重新思考自己在做甚麼。」

倡制裁涵蓋軍方家人 示威者認為合理

有維權人士設立了網上資料庫「socialpunishment.com」，列出超過120名不願表態譴責緬甸軍方的人士資料，包含他們的相片、與軍方的聯繫、身處地方，以及由低至高評價他們的「叛徒」指數，方便身處各國的緬甸人可找出他們下落。另有在澳緬甸群體呼籲澳洲當局制裁緬甸軍方的子女，包括凍結戶口或吊銷簽證。澳洲外交貿易部暫未回應會否考慮制裁任何人。

機電工程師蘇蘇桑（Susu San）從昆士蘭北部前往1,500公里外的小城市麥凱（Mackay），只為了到緬甸軍政府總檢察長兒子敏耶妙蓬金（Min Ye Myat Phone Khine）擔任醫生的醫院外示威。蘇蘇桑說：「他們覺得不會被找到。」

官員兒子撐制裁：這是民眾少有武器

敏耶妙蓬金其後在社交網發文，表態支持緬甸民主運動，「我走出我父母陰影，走自己的道路，我會勇敢與民眾站在一起，因為我只是一名尋求達至真正、公平民主的公民」。雖然針對軍方子女的行動引起道德討論，但蘇蘇桑認為，考慮到眾多示威者在緬甸街頭被殺，她始終覺得這樣做是合理。

緬甸軍政府商務部長柏桑（Pwint San）的兒子布萊恩·敦（Bryan Tun）同樣在澳洲當醫生，他沒有被列入網上資料庫，並且是國務資政昂山素姬領導全國民主聯盟的長期支持者，發聲支持民主運動，政見與父親不同，但也在社交網上遭到圍攻。縱然如此，他相信這是有效的反抗方式，「我覺得這是民眾少有的武器之一，他們（軍方）用槍在街上殺人。」

軍方家庭子女遭「起底」 家長求放過

另外，有部份家長在社交網懇求公眾放過自己的孩子，欽欽昂州（Khin Khin Aye Cho）的丈夫是一名退休高級軍官，其女兒被一個Facebook專頁「起底」。

欽欽州寫道：「你可以任何社會懲罰我這個母親，如果兩名父母的死能令你滿足，那麼我隨時願意為女兒付出我的鮮血。請讓我女兒、退休軍方家庭的女兒艾邦比艾喬（Ayebhone Pyaecho）可以生活成長。」

路透社

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