美國總統拜登周五登上總統空軍一號專機時，在樓梯連續仆倒三次，令人憂慮這位已屆78歲高齡的總統健康狀況，白宮辯稱拜登仆倒是現場風勢大所致，但恐怕難以說服公眾。拜登不時混淆別人的名稱和職位，又經常出現明顯口誤，曾被前總統特朗普揶揄有認知障礙。拜登上任至今未曾舉辦正式記者會，也鮮有回應記者即場提問，均令人猜想他是否害怕在沒稿讀的情況下再次失言。

拜登這種引起健康質疑的異常言行並非近年才有，早在十多年前已開始出現。在2008年他角逐副總統時，拜登於競選活動上突然要求患肌肉痿縮症而癱瘓的時任密蘇里州州參議員格雷厄姆（Chuck Graham）「站起來，讓大家看看你」，不久後才「發現」對方是需要坐輪椅。

忘記防長名字 兩稱賀錦麗總統

到去年競選總統期間，拜登失言變得更頻繁也更受關注，包括弄錯州名、人名、數字等，例如在初選辯論時誤稱參議員布克（Corey Booker）為總統、把武漢肺炎死亡人數由20萬（200 thousand）說成2億（200 million）、把特朗普誤稱為「喬治」（兩名前總統布殊父子名字同為喬治，不知拜登錯認那一個喬治），甚至兩度錯指自己正在競選參議員。直至大選投票當天拜登介紹家人，也誤把孫女芬尼根（Finnegan Biden）認作另一名孫女娜塔莉（Natalie Biden）。

拜登上任總統後亦繼續失儀，例如他上月出席活動時突然說道「我在做甚麼？」本月初他在白宮又疑似忘記國防部長奧斯汀姓甚名誰，表示「我想感謝局長……前將軍……我喚他將軍，就是那個運作那部門的人」。直至拜登跌倒前一天，他在宣佈提前達成全國接種1億劑武肺疫苗目標時，誤把站在身後的副總統賀錦麗稱為總統，是他當選總統以來的第二次，之前在去年12月稱對方為總統當選人。

拜登推搪口誤源於口吃

連串失言使拜登的認知能力備受質疑，特朗普去年競選總統時，便曾稱拜登神智有問題，只是民主黨奪得總統之位的工具，警告民主黨隨時可能讓拜登的權力移交予賀錦麗。拜登則把口誤不斷，歸咎於困擾他一生的口吃問題。

假如拜登健康出現嚴重問題，內閣官員可按照憲法第25修正案，以總統無法履行職務為由向國會提出解除總統權力，由副總統接任。不過分析指出，拜登連串失言至今仍只是口誤層面，與「無法履職」的程度仍有一段距離，因此至今需要動用這機制的機會不大。

英國《每日郵報》/英國《獨立報》/美國《紐約郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！