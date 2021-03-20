一連兩日的中美高層首次面對面會談落幕，演變成充滿火藥味的唇槍舌劍。白宮副新聞秘書吉恩皮爾埃（Karine Jean-Pierre）諷刺中方誇張的外交演說，指深明中方「是針對國內聽眾」，無阻美國表明立場及期望。

首輪會談前本來是雙方作簡短開場白，美國國務卿布林肯立即表達對中國在香港、台灣及新疆行為的關注，中共中央政治局委員楊潔箎隨即以長達16分鐘的聲明回應，批評對方亦有人權問題，遠超原本同意的2分鐘。

美稱不會讓中方戲劇性行為阻礙會談

吉恩皮爾埃被問及雙方交鋒，她指美方「知道誇大的外交演講通常是針對國內聽眾，這是他們希望傳達給國內聽眾的訊息」。她強調雖然對話過程艱難，但不會讓對方的戲劇性行為「停止在阿拉斯加做的事」，闡明美方的原則與期望，也同意白宮國家安全顧問沙利文的說法，「不衝突但歡迎競爭」。

美國官員對中方的演說看法一致，國務院發言人波特（Jalina Porter）說，兩國高層外交人員在阿拉斯加進行了「嚴肅討論」，不會讓中方的「誇張言行」妨礙闡明美國的原則及強硬的對話。

她說：「我們知道這些外交討論有時會誇張一點，甚至目的是說給本國人民聽。但我們不會讓對方的誇張言行阻止我們打算在阿拉斯加做的事，就是闡明我們的原則和期望，以及盡早與中共進行需要的強硬對話。」她形容周四的會談是「嚴肅討論」。

美聯社/中央社/《蘋果》資料室

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