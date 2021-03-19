武肺疫情下，美國歧視亞裔情況嚴重。一名操廣東話的亞裔老婦於三藩市被人無故揮拳，眼部受傷流血，卻持棍反擊令施襲者也一臉血。警方相信疑犯不久前曾襲擊另一名亞裔老翁，正研究動機是否涉種族歧視。

當地電視台KPIX報道，76歲的謝曉真（Xiao Zhen Xie，音譯）周三於三藩市市場街（Market Street）等候橫過馬路期間，突然被39歲的男子揮拳襲擊。她指自己的第一反應是還擊，奮力以木棍反擊施襲者，最後對方亦受傷送上擔架，兩人同送院治理。

傷者視力不清 不敢外出

她聲淚俱下訴說「他打我」的影片，在社交媒體引起哄動，許多民眾表達同情及不忍。女兒李東梅（Dong-Mei Li，音譯）形容：「（母親）心靈嚴重受創、感到非常恐懼，眼睛在流血，仍視力不清。」外孫亦透露，謝曉真已不敢再出門。

警方表示，疑犯不久前於同樣地方襲擊另一名83歲的亞裔老翁，正研究其動機是否涉及種族歧視。警方早前指，因應喬治亞州亞特蘭大按摩院槍擊案造成六名亞裔女子死亡，以及三藩市針對亞裔的暴力事件急增，已在較多亞裔居民居住的地方增加巡邏。

反仇恨犯罪組織「停止仇恨亞裔和太平洋島居民」（Stop AAPI Hate）指，去年全美仇恨犯罪整體下跌之際，針對亞裔的仇恨罪案卻急增150%至3,795宗，其中1,691宗發生於加州。另有報告指，去年3月至12月，三藩市灣區發生逾700宗仇恨亞裔的暴力事件。

曾在三藩市遇襲的59歲菲律賓華裔男子張宇（Danny Yu Chang，音譯）表示：「我不知道為甚麼仇恨亞裔的事件一直發生，但該停了。」他周一在超市外被人從後襲擊，令其臉部骨折、手部擦傷、眼瞼嚴重瘀青腫脹，以及左眼視力模糊。

他坦言對事件餘悸猶存，害怕走出家門，已計劃與妻子一同遷離已生活了21年的加州。他指：「加州沒有甚麼是安全的，特別是對長者。」警方指，32歲的疑犯德維斯密爾頓（Jorger Devis-Milton）在襲擊張宇後約30分鐘，在鐵路站外向一名64歲長者施襲，該長者尚未脫離險境。近日發生多宗亞裔長者被襲案。一名84歲的泰裔長者1月在三藩市被人推倒在地上，兩日後證實死亡；一名75歲來自香港的移民，上周四在奧克蘭被惡意推倒，腦部嚴重受傷致死，亦有一名77歲的亞裔長者周二在奧克蘭市中心警局外被人揮拳重擊。

美聯社/中央社