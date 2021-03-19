（北美通訊）現年78歲的美國總統拜登，周五早上乘搭空軍一號專機，登機時在飛機樓梯一連絆倒三次，相信沒有受傷，令外界再度關注其健康狀況。

亞特蘭大一間按摩院本周二發生嚴重槍擊案，造成8死1傷，死者包括6名亞裔人士。拜登周五啟程前往當地，悼念死難者，與當地亞裔領袖會面。

拜登周五早上在馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Andrews Air Force Base），登上空軍一號專機時，在飛機樓梯一連絆倒三次，但都可以自行起身，相信沒有受傷。很多記者都把現場照片和影片上載到Twitter，講述事件。

拜登是美國歷年當選時年紀最大的總統，外界一直關注其身體健康狀況。去年大選期間，其共和黨74歲對手特朗普多次就拜登的年紀，進行攻擊，戲稱他為「昏睡祖」（Sleepy Joe），又質疑他為了避疫，長期躲進地下室，缺席多個選舉活動。

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