中美高層官員在總統拜登任內首次會晤，卻罕見在鏡頭前針鋒相對。美國《華盛頓郵報》指出，這是拜登政府首次領教到中國「戰狼外交」作風，也打破可重新釐定中美關係的任何幻想。

《華盛頓郵報》說，這場中美會晤算是高層外交會談，卻毫無外交禮節與手腕可言，打破中美關係在經歷特朗普政府強硬政策後可能重新釐定的任何幻想。報道又表示，中國外交官員在周四首輪會談的序幕中，作風比他們在特朗普任內出席任何公開會談還來得強勢，令兩國人士均擔心中美關係狀況。

「戰狼」一詞出自2015年中國電影《戰狼》，爾後中國外交部發言人趙立堅經常在Twitter上發表惹火言論，與批評中國的外國人舌戰，之後再有不少中國外交官跟風，讓「戰狼」變成中國外交官的代名詞。《華盛頓郵報》的報道分析，趙立堅在Twitter上的舉動，反映出中國大範圍改變與世界往來的方式，造成周四中美會談的火爆場面。中美兩國官員在公開傳媒採訪的開場聲明中，原先預期僅照本宣科、各自朗讀2分鐘聲明，卻疑因在中美關係近年全面交惡下，雙方「積怨已深」，最後演變成長達1小時的中美高層互批大會。

中央社

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