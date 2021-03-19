美國總統拜登上任後的中美高層首次面對面會談，在雙方唇槍舌劍、充滿火藥味的氣氛下完成頭兩輪會談。拜登周五在白宮對記者說，國務卿布林肯（Antony Blinken）的表現，令他「引以為榮」。

白宮副新聞秘書吉恩皮爾埃(Karine Jean-Pierre)說，經過充滿火藥味的兩輪會談，拜登明白美中關係將充滿競爭，但仍期望能在互利情況下合作。她說：「我們知道會談將很艱巨。」

中美雙方在首輪會談的開場聲明中已劍拔弩張、互相指責。布林肯指，中國對新疆、香港和台灣的所作所為，以至網絡攻擊美國、經濟脅迫美國盟友，都威脅維繫世界穩定的秩序，而中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪隨即作出長達16分鐘的回應反擊，形容美國有美國式的民主，中國有中國式的民主，又嘲諷美國自顧不暇，「在人權等方面存在很多問題」，奉勸「美國應當做的是改變自己的形象，管好自己的事」。

今次高層會談將分三輪舉行，最後一輪將在當地時間周五早上九時許（香港時間約周六凌晨1時許）舉行。

法新社/路透社/《蘋果》資料室

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