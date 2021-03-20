歐洲藥品管理局（EMA）昨公佈，英國阿斯利康（AstraZeneca）藥廠研發的武漢肺炎疫苗與增加血栓風險無關，但民眾仍未釋除疑慮。來自挪威和德國的醫學團隊最近找出可能令該款疫苗在罕見情況下，導致致命血栓的情況，以及可行的治療方法。

專家指只有極少數人或出現血栓

血液學教授及奧斯陸大學醫院首席醫生霍爾梅（Pål André Holme）領導的研究團隊，識別出阿斯利康疫苗產生的一種抗體，或會引發一種導致血液在大腦中凝結的自身免疫性疾病，繼而導致血栓。

德國格來斯瓦德大學輸血醫學教授格萊納赫（Andreas Greinacher）的團隊得出同樣結論，並建議患者若接種疫苗後4天出現頭痛、暈眩或視力減弱，應盡快進行血液測試。

格萊納赫在周五記者會上指，只有「很少很少人會出現這併發症」，即使出現併發症，現在已掌握到治療方法，經過快速診斷後，中型醫院亦有能力治好患者。

逾30人接種阿斯利康後有血栓

截至目前有超過30人接種阿斯利康疫苗後確診大腦靜脈竇血栓（CVST），大部份受影響的是未夠55歲的女性，德國和法國等歐洲國家一度暫停接種該款疫苗。

隨着EMA轄下安全委員會裁定疫苗「安全有效」，德國、法國和意大利等在周五恢復阿斯利康疫苗接種計劃，但新增該疫苗或與血栓有關的警告。法國醫療當局周五建議政府只為55歲以上人士接種該疫苗，該國有3宗與阿斯利康疫苗有關的CVST病例。

挪威、瑞典和丹麥等國則表示，需進行更多研究決定是否恢復使用該疫苗。挪威已為約12萬人接種阿斯利康疫苗，出現3宗CVST個案，其中一名患者不治。芬蘭周五暫停使用阿斯利康疫苗，此前該國出現兩宗被當局稱為不尋常血栓的病例。

美國《華爾街日報》

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