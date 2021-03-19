（北美通訊）美國一名高中女教師四年前奉命篡改校刊學生照片，事件引起公憤，該女教師亦成為代罪羔羊，更遭受死亡恐嚇。她其後入稟法院追討賠償，到本星期達成庭外和解，成功爭取32.5萬元（美元，下同，約252.3萬港元）賠償。

事發於2017年，當年新澤西州華爾鎮（Wall Township）華爾高中（Wall High School）女教師柏森斯（Susan Parsons）在印製校刊時，宣稱奉校長秘書麥克切斯尼（Cindy McChesney）之命，篡改學生圖片，把學生身上衣物印有支持特朗普的字句抹走。

事件同年6月曝光，被傳媒廣為報道，並引起公憤。自稱2016年曾投票給特朗普的柏森斯，成為代罪羔羊，除了被學校停職、禁止接受傳媒採訪外，更遭受匿名死亡恐嚇，其後退休。她2019年5月入稟法院，向校方追討賠償。

新澤西州網媒NJ.com報道，華爾鎮公立學校校區本周二已同意支付柏森斯32.5萬元，作庭外和解，並已重新印製當年的校刊，還原被篡改的學生照片，但強調校區沒有犯錯或要承擔責任。柏森斯在支付律師費用後，可獲得20.4萬元賠償。

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