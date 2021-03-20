（北美通訊）發起罷免加州州長紐森（Gavin Newsom）行動的組織，已於周三向州務卿遞交最後一批來自全州58個縣所收集到的簽名，現時正等待縣和州官員驗證當中的有效簽名數目，是否達到紐森當選州長時票數的12%（即1,495,709個）以啟動罷免機制，最遲4月底便會有結果，以下是有關罷免行動的常見問題：

問：有效簽名數目達標的機會有多大？

答：照目前來看，機會極大。從紐森突然見記者揚言要反擊，已表明他感受到威脅，他的團體正非常認真地對待今次的罷免危機。而發起行動的組織表示，計及部份可能重複及無效，他們已超額收集簽名，達到210萬個。而過去的簽名有效比率都非常高，根據州務卿2月初的最新報告指，在已檢查過的簽名中，有83.7%有效。

問：若簽名數目達標，何時進行罷免投票？

答：現階段難以作準，但是罷免行動雙方的消息人士預計，選舉應會在8至10月期間舉行。而在副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）正式宣佈舉行罷免選舉之前，尚要先完成以下多個步驟。

縣選舉官員在4月底完成核實簽名後，州務卿必須在5月之前回覆各縣，這次罷免行動是否符合資格。之後，曾參與簽名的選民有30個工作天的冷靜期，考慮是否撤回簽名。然後，縣官員會進行第二次驗證，再一次確定剩下的簽名數目是否足夠。若罷免行動可以繼續，州政府會提出一份成本預算，予州的立法預算委員會審核，這段時間約為30個工作天。最終獲批後，副州長就可以定出一個罷免選舉日期，而該日期不能早於宣佈日的60天，且不能遲於80天。

問：若罷免選舉最終進行，選票上會有甚麼需要填？

答：加州選民需要填選兩個選項。首先，選民要就是否同意罷免紐森，填選「贊成」還是「反對」。第二個選項是應該由誰取代他，相信屆時會有多個人選可供選擇。在對上一次成功啟動的罷免選舉之中，共和黨人阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）就被選民選出取代被罷免的戴維斯（Gray Davis）。

問：紐森可否將自己的名字列入第二個選項的名單之內？

答：不能。根據州選舉法，他被禁止這樣做。

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