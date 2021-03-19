美國眾議院前日通過兩項法案，支持讓境內約300萬合資格的非法移民有歸化入籍的途徑，總統拜登推文支持，形容為全面改革美國移民制度「踏出了極重要的第一步」。不過，預料在共和黨反對下，兩法案均難以在參議院取得三分二贊成通過。

共和黨斥誘使更多偷渡者

在民主黨護航下，眾院先後以228票贊成對197票反對，及247票贊成對174票反對下通過議案，分別給予約200萬自幼隨父母偷渡到美國、俗稱「追夢者」（Dreamers）的人蛇，以及佔全國農業勞動人口半數的100萬非法勞工，合法居留及有條件申請成為美國公民。

雖然兩道議案只涉及已抵壘的非法移民，但反對的共和黨人直斥民主黨和拜登政府誘使更多人偷渡入境。眾院少數派領袖麥卡錫說：「這是拜登造成的邊境危機，正在逐漸失控。」非裔民主黨眾議員希斯則反駁謂：「以為自己身處迷離境界，正聽着一群詆毀追夢者的共和黨同僚大放白人至上主義厥辭。」不過，共和黨並非無的放矢，古巴裔的美國國土安全部馬約爾卡斯承認，即使美墨邊境因疫情關閉，上月偷渡入境者卻逾10萬之眾，逼近20年高位。來自洪都拉斯的25歲女子波蘭科是其中之一，她得悉拜登政府只遣返隻身偷渡的成年人，對有子女隨身者則網開一面，因而決定冒險帶同只有兩歲大的女兒投奔美國。

美聯社/法新社